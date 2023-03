Crise des opioïdes : qui est Nan Goldin, cette photographe en lutte contre les fabricants de l'OxyContin ?

Mercredi 15 mars sort dans les salles françaises le documentaire “Toute la beauté et le sang versé” qui raconte le combat de la photographe américaine Nan Goldin contre la famille Sackler, qui commercialise l'OxyContin, un anti-douleur très addictif.

On a tous une manière différente de faire face aux malheurs du monde qui nous entoure : il y a ceux qui détournent le regard, ceux qui tentent de poursuivre leur route et ceux qui font face sans jamais baisser les yeux. Clairemnet, Nan Goldin fait partie de cette dernière catégorie. Elle est née dans les années 1950 à Washington, connaît une enfance malheureuse, marquée par le suicide de sa grande sœur, et part très jeune du foyer familial.

>> Aux Etats-Unis, les autorités sont dépassées par la crise des opioïdes : "On déplore des victimes dans tout le pays"

Elle plonge dans le milieu underground new-yorkais où elle découvre la photo. Elle décide de documenter tout ce que l’Amérique ne veut pas voir : la drogue, la prostitution, la violence conjugale… Cela donne des photos très fortes comme cette série de 1993 qu’on peut voir à la Maison européenne de la photographie à Paris, consacrée à son ami Gilles qui se meurt du sida veillé par son compagnon.

On y voit la déchéance du corps, mais aussi l’amour, le désir jusqu’au bout, jusqu’à ce baiser d’adieu bouleversant sur un lit d’hôpital. C’est cru, c’est noir, c’est violent, c’est un regard de femme dans un milieu encore très masculin et ça fait d’elle l’une des plus grandes photographes des années 80 et 90.

Mais Nan Goldin s’approche si près de l’abîme qu’elle plonge elle aussi : l'héroïne d'abord. Et puis l'OxyContin que son médecin lui prescrit pour soigner une tendinite. C'est l'un des anti-douleurs les plus courants aux USA et elle y devient accro comme des millions d’Américains. Nous sommes en 2014, en plein cœur de ce qu’on appelle la crise des opioïdes quand les médecins américains se sont mis à prescrire de plus en plus d’anti-douleurs poussés par les laboratoires pharmaceutiques et leurs campagnes de promotion très agressives.

Nan Goldin s’en sort et entre en guerre contre la famille Sackler qui commercialise l’OxyContin et qui vient d’ailleurs d'être reconnue coupable par la justice américaine. C’est une famille très riche, très puissante qui s’offre grâce à l’argent des anti-douleurs une belle réputation dans le monde de l’art et qui est le mécène des plus grands musées du monde.

Alors, Nan Goldin et les membres de son association mènent des actions devant le Louvre, le Met ou encore le Guggenheim pour les forcer à refuser l’argent des marchands de malheur. Il y a trois ans, le Louvre a d'ailleurs débaptisé une salle du musée qui portait le nom de Sackler. Ce combat est raconté dans un film qui sort demain en France au cinéma. Il s’appelle Toute la beauté et le sang versé, un titre qui résume bien la vie de celle qui veut rester à 69 ans la mauvaise conscience de l’Amérique.