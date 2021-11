Ben Grosser a créé Minus, l’anti-Facebook qui limite le nombre de publications à 100 par utilisateur à vie

C’est un réseau social d’un tout nouveau genre, allant à l’encontre de ce que l’on fait habituellement sur Facebook, Instagram, ou Twitter, c’est-à-dire publier tout ce que l’on fait, démultiplier les j’aime, les commentaires, les partages, les story… Bref, autant d’habitudes que Ben Grosser entend bien changer. Il est chercheur à l’université d’Urbana dans l’Illinois aux États-Unis, spécialiste des nouvelles technologies, et il a donc créé l’anti-Facebook, le réseau social Minus, "moins" en anglais. "Moins", pour moins de likes, moins de publications, moins de réactions intempestives, moins de temps passé sur les fils déroulants infinis des réseaux puisque sur Minus, le nombre de publications est limité à 100 à vie.

Facebook, Twitter, TikTok, etc all want you to stay more. Their every decision starts from that want.



Minus is the opposite, a social platform that wants less. A site so comfortable with your being elsewhere that it limits your ability to use it at all.https://t.co/QX1irDhTsG