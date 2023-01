Aux Etats-Unis, Raven Sutton, candidate de la série-réalité The Circle, encourage les téléspectateurs à apprendre la langue des signes

Sourde et muette de naissance, Raven Sutton vient de terminer troisième de The Circle, un jeu-réalité diffusé sur Netflix. Pendant les douze épisodes, elle ne s’est exprimée qu’en langue des signes.

La finale de la saison 5 de The Circle, qui met en compétition des influenceurs, vient d'être diffusée sur Netflix. Ce n’est pas tant la gagnante qui prend toute la lumière, mais celle qui est arrivée troisième, Raven Sutton, 27 ans. Elle est sourde et muette et c’est une première de voir une participante s’exprimer en langue des signes dans ce programme. De manière générale, la présence de personnes en situation de handicap reste rare à la télé, c’est d'ailleurs ce qui l’a amenée à postuler il y a quelques mois, "pour normaliser, dit-elle à la chaîne ABC, la présence des personnes sourdes à la télé".

D’après la CDC, l'agence américaine de santé, 26% des adultes ont un handicap soit 61 millions de personnes, or seules 3,5% de celles et ceux qui apparaissent à la télé ont un handicap. C’est pire en France où ce chiffre est en dessous de 1% d’après le CSA. Pendant les douze épisodes, Raven Sutton a donc tout fait pour rester visible jusqu'en finale mais elle a surtout cassé les préjugés, montré notamment que sa spécialité n’est pas d’être sourde mais d’être danseuse, coach en expression corporelle.

Pour mettre en avant l’importance du corps, elle n’a pas voulu s’exprimer avec un clavier mais bien en langue des signes, "pour que tout le monde voit cette langue, dit-elle, parce que cette langue, c’est une conquête pour moi, c’est ce qui m’a permis d’échanger, de comprendre ce qui se passait autour de moi." Petite, dans l’école de son quartier, elle a été moquée, harcelée même, avant d’intégrer un collège spécialisé pour les sourds à 11 ans et de se libérer de la stigmatisation. Là-bas, elle a appris à signer, à danser, à s’émanciper, mais elle s’est aussi convaincue de l’importance de créer des ponts, de parler à tous et pas seulement aux personnes traversant les mêmes choses. D’où sa participation à cette série réalité.

Raven Sutton n’a pas gagné mais sa présence lui vaut des centaines de messages de remerciement et d’encouragement, "pas juste des sourds mais des personnes avec des handicaps divers qui se sont sentis représentés", sans compter les personnes entendantes qui ont décidé de se mettre à la langue des signes en la regardant : ses vidéos de cours sur TikTok ont récolté plus d’un million de J'aime. "Et c’était le but, ouvrir des portes, créer des ponts entre les gens", ce qui finalement vaut largement une victoire dans un jeu télé.