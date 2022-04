Aux États-Unis, Matteo, 13 ans, offre le petit-déjeuner à ses camarades de collège et inspire un élan de générosité sur Twitter

Les réseaux sociaux peuvent servir à tout autre chose qu’à s’invectiver. Ils sont aussi le lieu d’élans de solidarité inattendus, comme ici avec l’histoire de Matteo, 13 ans, élève d’un collège de Columbus dans l’Ohio aux États-Unis.

C’est sa mère Elisa qui a pris l’initiative de raconter sur Twitter ce qu’elle pensait être une petite anecdote : il y a une semaine, ne trouvant pas son grille-pain dans la cuisine, elle a découvert que son fils l’avait mis en cachette dans son sac à dos, et emporté à l’école pour offrir le petit-déjeuner à ses copains de classe en leur toastant des PopTarts, des tartines fourrées à réchauffer.

Apparently my kid got in trouble today for PACKING OUR TOASTER IN HIS BACKPACK and pulling it out at lunch to make pop tarts for his class. I can’t stop laughing. — Elisa Stone Leahy (@ElisaStoneLeahy) April 13, 2022

Rapidement repéré par un professeur, Matteo a été convoqué, et il a expliqué avoir improvisé cette distribution après avoir appris que certains de ses camarades arrivaient tous les matins le ventre vide, sans avoir pris de petit-déjeuner. Par manque de temps, ou de moyens. Comme c’est le cas pour un enfant sur cinq dans l’Ohio.

Une mise en lumière de la précarité alimentaire

Résultat : pas de colle, ni d’avertissement, Matteo est rentré chez lui avec son grille-pain et en quelques heures, le message publié par sa mère a reçu près de 800 000 "j’aime", des dizaines de milliers de remerciements, et surtout des propositions d’aides. Elisa a donc renvoyé les donateurs vers le site internet de la banque alimentaire du quartier, une petite structure, avec un petit site internet qui s’est à son tour retrouvé submergé de messages et de dons. Trop de connexions, le site a planté.

Well, since we already have interviews lining up (what!!??) , we decided to go ahead a share a pic. Here’s my boy with the sad little toaster and an empty box of @PopTartsUS ! pic.twitter.com/naJSGhGyjy — Elisa Stone Leahy (@ElisaStoneLeahy) April 15, 2022

Et l’effet boule de neige ne s’arrête pas là. Trois jours plus tard, c’est le fabriquant des tartines, PopTarts, qui a contacté Elisa pour lui annoncer qu’il venait de livrer tout un stock de produits à l’école et surtout de faire un don de 5 000 dollars au nom de Matteo à l’association No Children Hungry. L’adolescent, lui, est plutôt discret, il a bien répondu aux journalistes (comme ici à NBC) qui ont débarqué devant sa porte mais sans s’étaler.

La vie est toujours plus complexe qu’on ne l’imagine. En 2018, Matteo a survécu à un cancer, a passé un an à l’hôpital et lorsqu’un inconnu lui a offert 100 dollars pour qu’il s’achète des jouets, il a décidé de les dépenser pour offrir un jeu à chaque enfant du service de cancérologie. La générosité entraîne la générosité. Ça ne met pas fin à la pauvreté, mais ça relie, ça rassemble, et c’est déjà immense.