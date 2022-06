Atteint d’un cancer en phase terminale, Nigel Stonehouse va pouvoir réaliser son dernier souhait : assister au festival de Glastonbury

Il va assister au concert le plus précieux de sa vie, en l’occurrence un concert au mythique festival de Glastonbury, qui commence mercredi 22 juin, en Angleterre. Un évènement dont Nigel Stonehouse, 58 ans, est un fan inconditionnel. Depuis trente ans, il a suivi toutes les éditions, il y a applaudit les Rolling Stones, David Bowie ou Johnny Cash. Pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous musical, sauf que cette année la maladie s’en mêle et c’est pour ça que son visage, son histoire se retrouve dans la presse britannique. En réalité, Nigel Stonehouse est hospitalisé, alité en soins palliatifs dans une chambre de l’hôpital de Hartlepool, pour un double cancer des reins et du poumon.

Début juin, les médecins lui ont dit qu’il n’avait plus que quelques semaines à vivre. Alors, il a confié à ses amies son dernier souhait, son ultime vœu, aller à Glastonbury et voir chanter Diana Ross, la diva du disco. Sans perdre de temps, les amies en question, Maria et Lizzie, consultent l’équipe médicale et dressent la liste de ce qu’il faut pour concrétiser cette dernière volonté : une ambulance de transfert vers un héliport, un hélicoptère médicalisé, puis une équipe pour l’emmener et l’installer près de la scène, avec tout le matériel et le personnel soignant que cela implique. Évidemment, l’opération est coûteuse. Nigel, modeste maçon, n’a pas d’économies. Ses amies Maria et Lizzie non plus, elles lancent donc une collecte de fonds en ligne, sans trop d’illusion. Mais très vite, la cagnotte fait du bruit.

Folks. I’ve been contacted by the friend of a terminally ill man who wants to go to Glasto 1 last time. He’s so poorly with cancer they’re going to have to fly him in by air ambulance. If you’d join me in helping Nige’s dying wish then pls donate here. https://t.co/Nc9ljPm0jg — Fatboy Slim (@FatboySlim) June 19, 2022

Le DJ Fatboy Slim en parle sur Twitter, les journaux s’emparent de l’histoire, et les dons affluent, par centaines. En une journée, l’objectif de 12 000 livres sterling est atteint et dépassé, les dons supplémentaires iront d’ailleurs à des associations et Nigel Stonehouse va donc pourvoir s’envoler pour Glastonbury. "Parce qu’il n’y a rien de plus fort", écrit un donateur, "parce que partager la musique avec ceux qu’on aime, ajoute un autre, c’est la plus belle des expériences." Une vague de solidarité qui d'arès ses amies a bouleversé et revigoré Nigel Stonehouse. En ce 21 juin, on n’a pas meilleure illustration de ce que peut faire la musique, et surtout de ce que peut faire l’amitié.