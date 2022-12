Après des années de recherches, une Normande et un soldat gallois qui s'étaient croisés quelques secondes en juin 1944 se retrouvent enfin

Ils ne se s’étaient pas revus depuis 78 ans et leurs retrouvailles organisées il y a quelques jours font le bonheur de la presse britannique. Huguette Geoffroy, 92 ans, n’en avait que 14 en 1944 lorsque Reginald Pye, soldat Gallois de 20 ans a débarqué comme des centaines de milliers d’hommes près de chez elle sur une plage de Normandie. Son régiment perce les lignes allemandes, avance, puis se retrouve à stationner à Vrigny, dans l’Orne. Mais la logistique est aléatoire, et un matin les rations n’arrivent pas. Les soldats reçoivent donc pour seul déjeuner une tranche de pain avec de la confiture et quelques boites de sardines à se partager.

Reginald Pye prend ce qu’il y a, il s’installe devant l’église du village et s’apprête à mordre dans son simili-sandwich lorsqu’il aperçoit, à quelques mètres, une enfant, une adolescente. Elle ne le regarde pas lui, mais fixe le pain, dans sa main, avec envie, l’air affamé. "Alors, je lui ai offert mon pain, raconte-t-il à la BBC, elle l’a pris, elle est partie avec en courant et je ne l’ai plus jamais revue." Huguette ne se représente pas. En revanche, elle retourne sur place pour déposer discrètement une photo d’elle avec son nom écrit au dos : "Huguette Geoffroy, 14 ans, Vrigny dans l’Orne".

A soldier and young girl - who briefly met in Normandy 78 years ago - have been reunited.



Reg Pye shared his food with a very hungry Huguette in 1944, she thanked him with a photo of herself which he has kept in his wallet ever since.



"J’ai trouvé la photo, explique le vétéran de 99 ans, et depuis tout ce temps je l’ai gardée dans mon portefeuille, parce que cette interaction, pleine d’humanité alors que nous traversions des temps particulièrement sombres, m’a marquée à jamais." Plusieurs fois, il a cherché à la retrouver, avant de se marier, puis après la mort de sa femme, en vain. Jusqu’à cet été, où il a lancé un énième appel, relayé par nos confrères de France Bleu Normandie, et c’est finalement une association de vétérans, Taxi Charity for Military Veterans, qui a retrouvé Huguette, 92 ans, toujours dans l’Orne.

Les retrouvailles ont été organisées il y a quelques jours et, eux qui ne s’étaient vus que quelques secondes il y a 78 ans ont ainsi passé une journée entière ensemble. Lui a apporté du pain avec de la confiture, elle son sourire et un peu de champagne. Ils se sont racontés leurs vies, leurs souvenirs, ont ri surtout, avant au moment de dire au revoir de s’embrasser sur la joue et de faire dire à Huguette : "Maintenant, on n’a plus qu’à se marier".