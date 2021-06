À bientôt 80 ans, une grand-mère américaine attire tous les soirs des milliers de spectateurs en jouant à World of Warcraft sur Twitch

Stand World of Warcraft au Gamescom à Cologne (Allemagne), le 22 août 2017. Photo d'illustration. (GETTY IMAGES)

C’est ce qui s’appelle déboulonner les idées reçues sur les seniors. A bientôt 80 ans, cette grand-mère américaine se plonge dans l’univers fantastique-guerrier de World of Warcraft et joue tous les soirs, devant ses près de 40 000 abonnés, jusqu’à deux heures du matin.

Elle préfère rester anonyme, mais son pseudo parle de lui-même : WowGrandMa78, "Wow", pour l’acronyme de World of warcraft et 78 pour l’âge qu’elle avait lorsqu’elle s’est abonnée à Twitch. Et en ce mois de juin où l’on fête les dix ans de la plateforme en ligne, elle a eu droit à un long reportage dans le quotidien USA Today, une interview sur NBC et le magazine QG Italia vient même de la nommer dans sa liste des meilleurs joueurs seniors. Mais au fond, c'est surtout son discours qui bouscule l’idée qu’on se fait du grand âge.

Je crois que ce jeu permet de garder l’esprit vif, en éveil, je pense que jouer me préserve de la démence, de perdre la tête, d’oublier des choses. C’est comme pour les muscles, si vous ne les utilisez pas, ils fondent, eh bien c’est la même chose pour les neurones. la joueuse WowGrandMa78 au journal USA Today

Elle habite en Arizona, toute sa vie elle a travaillé comme directrice de chorale, elle a eu six enfants, puis 9 petits-enfants, et 5 arrière-petits-enfants, et il se trouve qu’au milieu de tout ça, elle a toujours été passionnée par les jeux vidéo et l’informatique.

En 1998, elle a même fabriqué son propre ordinateur. Bref, elle s’est mise au jeu World of Warcraft il y a 16 ans, et depuis elle n’a jamais cessé de jouer en ligne.





Parfois, des joueurs qui ne savent pas qui je suis peuvent être grossiers, mais je leur réponds 'est ce que tu dirais ça à ta grand-mère ?", et ça les calme tout de suite la joueuse de 79 ans WowGrandMa78 au journal USA Today

Elle joue aussi pour ne pas ruminer de mauvaises pensées, elle qui est veuve depuis peu et qui voit ses amis partir au fil des ans trouve sur Twitch une communauté bienveillante, encourageante, sans préjugé. "Parfois, dit-elle, des joueurs qui ne savent pas qui je suis peuvent être grossiers, mais je leur réponds ‘est ce que tu dirais ça à ta grand-mère ?’, et ça les calme tout de suite."

C’est qu'elle n’est pas du genre à baisser les yeux. "Ne vous méprenez pas, dit-elle d’ailleurs au journaliste de USA Today, je ne suis pas dans le jeu pour être une présence mignonne, je joue pour gagner". Les petits jeunes n’ont qu’à bien se tenir.