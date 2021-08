À 11 ans, sa pétition pour une taxe carbone récolte plus de 100 000 signatures

Il a passé son été à marcher pour interpeller, attirer l’attention sur ce qu’il estime être l’urgence mondiale numéro un : le dérèglement climatique. Né en 2010, Jude Walker a onze ans, et début août, il a entamé un périple, une grande traversée pédestre de 320 kilomètres, en partant du nord de l’Angleterre, à Hebden Bridge où il vit avec ses parents, pour rallier Londres et précisément Westminster, le Parlement britannique.

Parce que si Jude s’est mis en tête de marcher, ce n’est pas simplement pour dire "sauvons le climat", mais bien pour changer la loi, pour défendre une proposition concrète, "certainement, dit-il à l’agence Reuters, l’une des plus utiles pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre", en l’occurrence, une taxe carbone, le principe qui veut que celui qui pollue paye, sachant que le texte proposé par Jude vise principalement les industriels, les fabricants.

Please sign the petition to #MakePollutersPay. https://t.co/WwfhwGrRI6



We have until midnight tomorrow to get it debated in parliament.#ClimateChange #PriceOutPollution #CarbonTaxWalk pic.twitter.com/calsLLy92c