"The Acolyte", la nouvelle série Star Wars : "Un mélange de Kill Bill et de La Reine des Neiges"

L'empire des séries Laurent Valière

Une centaine d’années avant La Menace fantôme, une mystérieuse personne assassine les Jedi. Ce sont les premiers soubresauts du déclin de la Haute République, et le point de départ de cette nouvelle série de la galaxie Star Wars, qui débute cette semaine, sur Disney +.

Dans une période suffisamment reculée pour ne pas avoir à traverser des épisodes et des personnages déjà racontés, The Acolyte s’intéresse pour une fois aux Jedi. Son héroïne formée aux rudiments – mais qui a tout quitté pour devenir mécanicienne six ans plus tôt – retrouve son mentor, après ce premier meurtre. Et on va bientôt en savoir plus, sur ce qui peut faire vaciller cette force, alors que tous essaient de comprendre qui en veut aux Jedi.

Cette nouvelle série, dont deux épisodes sont déjà disponibles, lorgne du côté des arts martiaux. Le formateur, incarné par Lee Jung-jae, le héros de Squid Game, dans son premier grand rôle anglo-saxon, multiplie les scènes de combat.







Mais la série lorgne aussi du côté familial. Son autrice, pour une fois une femme qui réalise et signe une série Star Wars, Leslye Headland, l’avait vendue auprès du studio, comme un mélange de Kill Bill et de La Reine des Neiges. Et effectivement, les liens entre des sœurs jumelles, séparées dans leur enfance, sont aussi au centre de cette histoire, qui résonne comme une évocation lointaine du destin de deux autres jumeaux, Luke Skywalker et Leia.

C’est Amandla Stenberg, vue dans Hunger Games, qui incarne Osha, la jeune mécanicienne aux dreadlocks. L’histoire résonne comme une tragédie grecque pour les enfants. Mais on peut rassurer les fans de Star Wars, l’univers est bien présent. La première scène, tout en bataille martiale, se déroule dans un café, tout droit inspiré du premier film de la saga. Ajoutez une panoplie de nouveaux personnages et de nouveaux gadgets savoureux, comme un petit robot de poche qui fait office d’intelligence artificielle, et vous obtenez une série Star Wars avec un goût différent.

The Acolyte, les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Disney +.