"Superman et Loïs", la nouvelle série familiale sur la plateforme Salto

Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

Dans ce spin-off de Superman, le héros est confronté non seulement à de méchants puissants, mais aussi à la simple vie quotidienne, maintenant qu'il retourne dans sa petite ville rurale de Smallville. Une série imaginée par Greg Berlanti, le créateur de "You" et par Todd Helbing.

(© and ™ DC © Warner Bros. Ent. Inc.)

Superman, marié à une journaliste et père de deux enfants. C’est le pitch improbable de ce nouveau spin-off autour du super héros.

On connaissait la série , qui racontait la jeunesse du super-héros venu de Krypton qui grandit au fin fond de l’Amérique. Superman et Loïs, c’est l’inverse. Après avoir fait le bien à Metropolis, il retourne 30 ans plus tard dans cette ville rurale qui tombe en lambeaux, passée aux mains d’un milliardaire, avec sa femme et ses deux jumeaux de 14 ans.

Superman en père maladroit

La série en 15 épisodes est signée Greg Berlanti, le créateur de You, et Todd Helbing. Dès le départ, pour renouveler les aventures du super-héros, ils ont imaginé d’en faire une série sur la famille.

"La plus grande critique qu’on fait à Superman, c’est qu’il est ennuyeux : il est parfait, le meilleur d’entre nous. Aujourd’hui, quand on raconte des histoires de super-héros, il faut trouver une facette, un aspect du personnage auquel chacun peut s’identifier. Dans notre série, on a pensé que la meilleure façon de s’identifier à Superman, c’était d’en faire un père maladroit." Todd Helbing à franceinfo

La série est actuelle. La presse papier s’effondre. Clark Kent perd son emploi de journaliste. Loïs devient journaliste indépendante. Et les enfants sont des adolescents comme les autres. Ou presque, comme l'explique Todd Helbing :



"Vous savez, on a juste eu cette idée : et si le fils le plus introverti de Superman, celui en proie à des troubles d’anxiété sociale, le plus paumé, et si on lui donnait des pouvoirs, comme Superman. En quoi ca pourrait le changer ? En quoi ça pourrait modifier sa relation à son frère ?"

Une série avec aussi des scènes de super batailles

Notamment face au méchant de l’histoire, "Lex" Luthor. Mais ça ne suffit plus pour Todd Helbing : "Bien sûr, c'est une série qui s’appelle Superman. Les spectateurs s’attendent à des scènes de batailles cools, des moments héroïques. On veut voir Superman faire du Superman. Mais si tout cela ne se raccroche pas à la mythologie plus large de la série, à des histoires plus larges ou plus infimes, ca tombe à plat."

Superman et Loïs, 15 épisodes à decouvrir sur la plateforme Salto.