"Sentinelles-Ukraine" : un convoi français sous escorte militaire dans un pays envahi

Un convoi de civils dans le froid de l’Ukraine, au lendemain de l’invasion russe en 2022. C’est le pitch de la seconde saison de Sentinelles, la série qui plonge dans la réalité des forces françaises déployées à l’étranger. La première saison nous emmenait dans la chaleur du Mali. Cette fois on est dans le froid ukrainien.

Le lieutenant Anaïs Collet, incarné par Pauline Parigot, profite d’une permission pour aller dans le Donbass assister à la naissance de son enfant avec sa compagne. Julien Ravalet a quitté l’armée de terre pour rejoindre les services secrets. Il va escorter cette collègue et tous ceux venus en Ukraine pour une GPA hors du pays, lorsque l’invasion russe commence.

Une sorte de long road movie. C’est ce que voulait le scénariste Frédéric Krivine. "C'est effectivement un convoi de civils français et belges, encadrés par des militaires qui essaient de sortir. C’est essayer de montrer au public, à quel point derrière parfois des nouvelles dans un flash de France Info qui nous raconte qu'il y a tel drame qui se passe, c’est quoi la réalité concrète vécue par les gens qui la vivent de près ?"

Pour cette deuxième saison, Frédéric Krivine, aussi auteur d’Un village français, n’avait pas envie de se répéter, après une première saison située au Mali. "Anaïs Collet, qui était vraiment l'héroïne de la saison 1, se posait vraiment des questions sur le sens de sa mission de militaire. Faire le bien, pas faire le bien, obéir aux ordres ou pas. Bon, je n'avais aucune envie de refaire ça ailleurs.

Donc, c'était vraiment intéressant de se dire : on a parlé de la guerre en saison 1, une certaine guerre que fait la France au Mali. Là, on va parler de comment des militaires, mais aussi des civils français et autres, ont une vie complètement bouleversée par la guerre, gens qu'on voit assez peu en général dans les séries de guerre."

Louis Peres incarne le personnage de Julien Ravalet qui a quitté l’armée de terre pour la DGSE, il est devenu espions sous couverture d’agent de la Croix Rouge. "Ça a été tourné en Lituanie, à côté de Vilnius et en fait, on a été plongé dans le froid, la nuit, la neige. Exactement comme en saison 1, on était dans le désert marocain, là, on n'avait pas de mal à s'imaginer le froid et la rudesse de l'Ukraine."

Durant ce parcours, le convoi croise des réfugiés ukrainiens qui quittent leurs maisons. Sentinelles-Ukraine, une plongée prenante dans un pays envahi. À découvrir sur Ciné + OCS.