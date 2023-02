Première série pour Vincent Cassel, en duo avec Eva Green, dans "Liaison"

Le samedi à 8h26 10h26 et 18h26

L'empire des séries Laurent Valière

Dans cette première production franco-britannique de la plateforme Apple TV+, Vincent Cassel incarne un espion mercenaire. Il est l'atout charme de cette série qui navigue dans les eaux de la politique entre Royaume-Uni, l'Élysée et la Commission européenne de Bruxelles.

Paris, Londres, Bruxelles. C’est un thriller d’espionnage sur trois terrains de jeu que signe Virginie Brac, la scénariste d’Engrenages et de l’excellent Cheyenne et Lola, pour cette première coproduction française de la plateforme Apple TV+.

Vous avez aimé Omar Sy dans Lupin, vous aimerez Vincent Cassel dans sa première série. Lui aussi fait le malin à sa manière : il n’a jamais froid aux yeux. Seulement, on n’est pas dans le Paris du XIXe siècle, il n’est pas cambrioleur : il est espion ou mercenaire, ça dépend de l’employeur, dans un monde contemporain bravant le danger, aussi bien en Syrie qu’en Europe, alors qu’un piratage informatique provoque des collisions de trains au Royaume-Uni. Au milieu, deux réfugiés syriens qui ont intercepté les plans d’une attaque, et tentent de rejoindre l’Europe.

Liaison, le titre de cette série en six épisodes (à partir du 24 février sur Apple TV+) évoque surtout la relation mystérieuse entre ce mercenaire et une employée du gouvernement britannique, incarnée par l’impeccable Eva Green. La série mélange géopolitique, corruption, navigue entre les dorures de l’Élysée, les ministères britanniques et les bâtiments en verre de la Commission européenne de Bruxelles.

Si elle démarre sur les chapeaux de roues en Syrie, et fait penser au départ à une nouvelle resucée du Bureau des Légendes, elle s’ancre ensuite en Europe, avec le Brexit en fil conducteur. La série filmée avec grand luxe repose énormément sur le charisme de Vincent Cassel.

Autour de lui, un joli casting : Gérard Lanvin, en chef d’une officine, et Thierry Frémont, en président de la République. Une série qui ne révolutionne pas le genre, mais dont le romantisme est prenant. Clairement, avec Eva Green, Vincent Cassel a trouvé sa nouvelle partenaire de jeu idéale. Liaison, 6 épisodes à partir du 24 février, sur Apple TV+.