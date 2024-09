Niels Schneider méconnaissable dans "Le monde n'existe pas", polar atmosphérique

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Dans Le monde n'existe pas, diffusé à partir du 26 septembre sur Arte, Niels Schneider incarne Adam, un journaliste parisien qui convainc son rédacteur en chef de partir dans une petite ville du Nord pour enquêter sur le meurtre d’une adolescente. Il ne dit pas à son chef qu’il a grandi dans ce village, et qu’il a reconnu la photo du suspect, un ami d’enfance.

À partir de là, la caméra va à la fois nous emmener dans le passé d’Adam, ses années lycées, sa relation forte avec cet ami, son enquête et ses amours d’aujourd’hui. La série Le monde n’existe pas, en quatre épisodes, est l’adaptation du roman de Fabrice Humbert, et c’est parce que c’est plus qu’un polar que le projet a plu à Niels Schneider.

"C'est un projet qui sortait absolument du lot. J'aime beaucoup le genre de polar métaphysique, c’est-à-dire de polar où il y a une première ligne de lecture qui tient en haleine, où on suit l'enquête, on suit le détective, et en même temps qui brasse un tas de questions, une sorte de quête intime, et puis qui parle du monde contemporain, des récits qu'on se raconte, de ce que c'est une vérité qui se délite. Ça donne quelque chose d'étrange : on dirait que plus on avance, plus on est dans une sorte de cauchemar éveillé. Et d'ailleurs, je pense que même le spectateur, à un moment peut être perdu, là-dedans."

Musclé, crâne rasé, Niels Schneider est méconnaissable dans la première série réalisée par Erwan Le Duc, ancien journaliste du Monde. "Avec Erwan, on avait envie d'une transformation physique, explique l'acteur. Quand le personnage revient dans la ville où il a grandi, personne ne le reconnaît, et c'est quelqu'un qui a subi énormément de violences, enfant, et qui s'est construit une sorte de corps, comme une armure."

Une série qui dépeint aussi la beauté de la France rurale, et souvent déserte. Niels Schneider poursuit : "La série se déroule dans une ville où tout ce qui peut être intellectuel est méprisé, où il n'y a que la violence et les rapports de force qui peuvent faire la loi. Je trouve qu'on ressent vraiment le lieu dans la série : ça m'a rappelé les films de Bruno Dumont."

Le monde n’existe pas, un polar atmosphérique et sensible, avec un impeccable Niels Schneider, est disponible sur la plateforme d’Arte et diffusé sur la chaîne, le 26 septembre.