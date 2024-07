Ma série bien-aimée : Simon Astier et "The Office"

Chaque jour cet été, une personnalité nous raconte sa série préférée, ou la dernière grande série qu'elle a dévorée. L'acteur et réalisateur Simon Astier a choisi "The Office" (version anglaise).

Simon Astier est le petit frère d'Alexandre Astier et lui-même, créateur et réalisateur de séries, dont Mercato, diffusée en 2024 sur TF1. Sa série préférée est The Office , créée par et avec Ricky Gervais, dans le rôle d'un minable directeur d'une petite PME dans la banlieue industrielle de Londres. "Je pense que c'est ma série préférée à cause du ton et du côté terne, qui sublime l'écriture et l'humour", explique-t-il.

Même si la série décrit le quotidien normal d'une entreprise anglaise, Simon Astier aime qu'on lui raconte des histoires sans exotisme. "'The Office', c'est la hiérarchie et la petitesse des luttes de pouvoir, dit-il. Ça raconte notre quotidien. J'ai besoin qu'on m'emmène ailleurs, voir des dragons et de la magie, mais c'est vrai que Ricky Gervais arrive à créer de l'exotisme par son ton et sa perception des rapports humains et les histoires que ça peut engendrer."

The Office est une série sous forme de faux documentaire, avec des regards des protagonistes en direction de la caméra, ce qui a donné l'un des moments préférés de Simon Astier. "L'épisode où il chante avec sa guitare dans la salle de réunion est assez extraordinaire parce que tout le monde fait des commentaires sur sa chanson et ça l'énerve, raconte-t-il. C'est un des plus grands moments de comédie dans la série."

La série a ensuite été adaptée aux États-Unis avec Steve Carell, même si Simon Astier préfère l'original avec Ricky Gervais. "C'est un homme qui a un univers extrêmement fort et il arrive à prendre la parole sur tous les sujets, détaille-t-il. Il arrive à raconter à la fois la petitesse du monde et sa grandeur. Pour moi, il a compris le spectre de l'humain et souvent, les Anglais ont cette capacité à retranscrire ce que sont les humains de manière très crédible, sans concession."

Les deux saisons de The Office, version anglaise, sont disponibles en DVD.