"Les fantômes de Beyrouth", "The Horror of Dolores Roach", "Ahsoka"... Les séries les plus attendues de l'été

Horreur, espionnage, science-fiction et humour, sont au programme des séries les plus attendues de l'été sur les plateformes.

Cet été, il y en aura pour tous les goûts. Par exemple, l’horreur. Après avoir passé injustement 16 ans en prison, l’héroïne de cette nouvelle série, The Horror of Dolores Roach, retourne dans le quartier new yorkais embourgeoisé de Washington Heights. Elle retrouve un vieil ami, et propose des massages au sous-sol de son restaurant mexicain. Mais les clients ne ressortiront pas indemnes de ses mains expertes.

La série s’inspire de Sweeney Todd, le barbier égorgeur de Fleet Street, le film de Tim Burton, dont une amie charcutière faisait des tourtes avec ses victimes. La série The Horror of Dolores Roach, reservée au plus de 18 ans, sort vendredi 7 juillet, sur Prime Video.

Pour les amateurs d’espionnage et les fans de Fauda, la série israélienne, ses auteurs signent Les fantômes de Beyrouth, une minisérie en 4 épisodes. Fantôme, c’était le surnom d’Imad Mughniyeh, (Imad Moughnieh), un terroriste libanais du Hezbollah qui luttait contre Israël. Il a déjoué la CIA et le Mossad durant 20 ans, et a mis en œuvre le concept d’attentat suicide. La série raconte son parcours. Les Fantômes de Beyrouth sort le 27 juillet sur Paramount +.

On peut aussi choisir des séries plus légères cet été, comme avec la deuxième saison de The Afterparty sur Apple TV+, le 12 juillet, le même meurtre raconté à chaque épisode, par un témoin différent, dans un style de film différent. Une série signée des auteurs du dernier Spiderman au cinéma.

On pourra aussi rire avec Meryl Streep, dans la nouvelle saison de Only Murders in the Building, cette série policière, créée et jouée, entre autres, par Steve Martin, autour de trois voisins, fins limiers d’un immeuble de New York. C’est à partir du 8 août, sur Disney +.

Enfin, l’été se refermera sur une nouvelle série Star Wars : à partir du 23 août sur Disney +, autour de l’ancienne chevalière, Jedi : Ahsoka.