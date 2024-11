"Les enfants sont rois" : quand une enfant star d'Internet disparaît

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Disney adapte en polar le formidable roman de Delphine de Vigan qui plongeait dans le monde des influenceurs et des parents dépassés. Une série avec Géraldine Nakache et Doria Tillier en six épisodes.

C’est la série qui parle d’aujourd’hui, des réseaux sociaux et des influenceurs. L’adaptation d’un fantastique roman de Delphine de Vigan de 2021. Dans Les enfants sont rois, la romancière racontait l’histoire de la disparition d’une enfant de 6 ans, star de YouTube, exploitée par sa mère qui a improvisé chez elle un studio télé. L’enfant sait tout faire : du unboxing, des challenges. Sa chaîne, Happy Récré, compte 5 millions d’abonnés.

Pour l’adaptation en série, C’est Doria Tillier qui incarne la mère de famille. Un rôle qui a troublé l’ancienne miss météo de Canal + : "En fait, j'ai regardé des vidéos d’enfants sur YouTube effectivement, mais je dois dire que ça ne m'a pas inspirée. J'étais un peu embêtée, et en fait, je dois dire que c'est le seul personnage que j'ai joué, et que je n'ai pas vraiment compris. Parce qu'une fois que sa fille a disparu, on sent quand même que cette femme, bien sûr semble inquiète de la disparition de sa fille, mais elle a une attitude très ambiguë."

Une attitude ambiguë de la jeune mère que comprend Géraldine Nakache qui incarne la policière qui inquiète sur la disparition : "Est-ce que cette Mélanie Dior, comprend vraiment ce qui se passe, et ce qu'elle est en train de faire de la vie future et actuelle de sa propre famille, et de sa propre fille ? Ça, c'est très intéressant. Et je crois aussi que pour l'enquête et pour le côté thriller, c'est hyper intéressant aussi, parce qu’ils n’ont pas les clés."

La série produite par Disney + reprend le fil narratif mais l’adapte à la sauce série : désormais, le genre du polar prend surtout le pas. Avec Géraldine Nakache en enquêtrice : "Là, pour la première fois, on m'a demandé comme d'avoir mes viscères collés au genre. Il y avait aussi le côté un peu taiseux de ce personnage. Ce n’est pas mon genre dans la vie, comme vous pouvez le constater. En plus, ce n’est pas tellement mon genre au cinéma : on me sollicite souvent pour la mitraillette. Ce genre de thriller a une musique. Et tout d'un coup, il fallait que je me mette sur cette partition-là."

Une série plus policière que sociale mais qui raconte, en creux, les dérives de l’exposition accrue et forcée des enfants aux réseaux sociaux. Six épisodes à découvrir sur Disney +.