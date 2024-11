Le retour de Keri Russell dans "La Diplomate"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière

Une ambassadrice novice, des Etats-Unis à Londres, et son mari qui n’a rien d’un prince consort ; il était ambassadeur à Beyrouth. Et il tire les ficelles de la carrière diplomatique de sa femme pour en faire la prochaine vice-présidente américaine. Autour d’eux : les Britanniques, un Premier ministre qui cherche peut-être à lancer une guerre contre la Russie, quitte à déclencher lui-même des attentats dans son pays, et un ministre des Affaires étrangères qui en pince pour la jeune diplomate.

La Diplomate, c’est l’un des cartons surprise de Netflix. La série américaine revient en forme pour une deuxième saison qui, encore une fois, mêle espionnage de haut vol, plongée, parfois satirique, dans la politique et la diplomatie, et problèmes de couple en déliquescence. On reprend l’histoire après l’explosion surprise d’une voiture piégée dans Londres, à la fin de la première saison. Trois victimes américaines. Qui est le coupable ? Et si c’était le Premier ministre britannique qui voudrait lancer une guerre contre la Russie.

En tête d’affiche de la série, la plus que parfaite Keri Russell. On l’avait adorée dans une autre série de couple et d’espionnage : The Americans, l’histoire de deux espions russes installés aux Etats-Unis. On la retrouve plus humaine que jamais, dans ce rôle de diplomate, coincée entre ses obligations professionnelles et ses problèmes de couple. Et c’est sur le siège des WC qu’elle peut en venir à faire des confessions à son mari.



Une série au point de vue féminin, écrit par une femme : Deborah Cahn, déjà à l’œuvre dans la série d’espionnage Homeland, et la série politique À la Maison-Blanche

Cette deuxième saison de La Diplomate, toujours aussi nerveuse, laisse aussi une large place aux dialogues et multiplie les échanges en aparté, ou en marchant dans les rues de Londres, à l’abri des regards et des caméras. Avec une intrigue complexe qui mêle tentative de coup d’État au sein du gouvernement britannique, stratagème pour contrer une volonté d’indépendance de l’Ecosse, ou déboires d’une vice-présidente américaine.

Une deuxième saison qui va vite, seulement 6 épisodes, c’est presque trop court, tant il y a de personnages intéressants dans La Diplomate saison 2 sur Netflix.