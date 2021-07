L'empire des séries. Femmes en séries : "Borgen", une femme au pouvoir

"Borgen", la célèbre série danoise créée par Adam Price en 2010, avec notamment Mikael Birkkjær et Sidse Babett Knudsen, deux des acteurs principaux. (ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO 12 VIA AFP)

En 2001, la série 24h Chrono avait anticipé et familiarisé le public américain avec l’idée d’un président noir, comme le sera Barack Obama, le 44e président des États-Unis. C’est pareil au Danemark : la série Borgen, dont les 3 saisons sont disponibles sur Netflix, anticipe avec un an d’avance l’élection d’une première cheffe du gouvernement danois.

Borgen, c'est le surnom du "château" où siège le parlement au Danemark

À quelques jours du des élections législatives, une centriste, Birgitte Nyborg, prend l'avantage après un débat télévisé. La série raconte le parcours de cette cheffe du parti centriste qui arrive à former un cabinet avec les députés socialistes et écologistes. Bientôt vient l'heure des compromis, voire des compromissions. Pourra-t-elle rester fidèle à ce qu'elle est ?

La série est envisagée au départ comme un cours d'instruction civique ! L’idée vient à son auteur, Adam Price dans sa salle de gym. Un sportif vient de s’énerver en voyant sur l’écran de la télévision le Premier ministre danois. Il imagine un thriller pour faire découvrir les arcanes de la politique. Pour son héroïne, il s’inspire de la ministre Margrethe Vestager, devenue depuis commissaire européenne à la concurrence.

Borgen bénéficie du savoir-faire scandinave en matière de séries

C’est passionnant, prenant comme un thriller, avec une réalisation efficace à l’américaine, mais les scénarios sont réalistes. La vie politique est montrée sans filtre : la construction d’un programme à partir d'idées lancées en l'air, la formation d’alliances, des chargés en communication, omniprésents, la porosité entre médias et monde politique, et aussi la difficulté d’être à la fois mère de famille et chef de gouvernement.

On attend une 4e saison, l’an prochain, sur Netflix : l’héroïne devient ministre des Affaires étrangères et son ex-responsable des relations publiques, est devenue directrice des informations d’une grande chaîne de télévision. Toujours une histoire de femmes.