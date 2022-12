"Jeux d'influence, les combattantes" : lanceuse d'alerte, envers et contre tous

Nouvelle plongée pour la série Jeux d'influence de Xavier de Lestrade, dans l’agriculture française. Des enfants tombent dans les pommes lors de la visite d’une usine agroalimentaire, des chauffeurs tombent malades en transportant du grain, et un mystère rode autour d’une coopérative dont le logo semble pourtant promouvoir la vie.

Pour la deuxième saison, le réalisateur pénètre une fois encore les coulisses des jeux de pouvoir entre hommes politiques, lobbies, journalistes et militants qui refusent l’écologie industrielle. Une série naturaliste emmenée par Alix Poisson, dans le rôle d'une journaliste incorruptible. La série est disponible sur la plateforme d'Arte.

On connaît Jean Xavier de Lestrade, réalisateur de la série Laetitia et documentariste oscarisé pour Un suspect idéal. S’il lui tient à cœur de raconter le monde des paysans, c’est qu’il en est issu :

"J'ai grandi dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs. C'est mon premier imaginaire. Il est né là, dans des champs. Et c'est un monde intéressant, passionnant, qui est assez peu traité en fiction, et autant dans la première saison que dans la deuxième saison, ça me semblait intéressant de rendre un peu hommage et justice à certains agriculteurs qui ont la volonté de faire bouger les choses. Moi, je vois bien. J'ai l'exemple de mon père qui est né juste avant la guerre et qui a vécu, lui, en tant qu'agriculteur toute la transformation radicale de l'agriculture."

Alix Poisson incarne à nouveau la journaliste prête à tout pour découvrir la vérité Elle avait un modèle, la journaliste et documentariste Inès Léraud :

"Il y a des articles dans 'Le Monde' sur cette femme qui vit en Bretagne et qui a fait une enquête extrêmement poussée sur les pesticides en Bretagne, et qui a quand même dévoilé quasiment ce qu'on voit dans 'Jeux d'influence', c'est-à-dire une eau contaminée, avec des seuils de pesticides qui sont bien au-delà des normes. Il y a eu des articles dans 'Le Monde' qui expliquaient que cette femme avait reçu des menaces et qu'elle avait été obligée de déménager et qu'elle avait eu ses pneus crevés."

Comme toujours chez Jean-Xavier de Lestrade, la série est naturaliste, sans sensation, on passe des dorures du pouvoir aux réunions de militants engagés. Une série passionnante en 6 épisodes à regarder sur Arte à partir de jeudi 5 janvier 2023, et sur la plateforme d’Arte dès ce 31 décembre.