Graham Yost, créateur de "Silo" : "J'aime cette question, pourquoi sont-ils tous réfugiés dans un silo ?"

C’est la série de science-fiction qui nous a tous bluffés, il y a deux ans. Un univers certainement postapocalyptique. Une population réfugiée dans un silo de 144 étages, sans ascenseur, enfoui sous terre, où est reconstituée l’humanité : en haut, le shérif, le maire, en bas, les ouvriers, les techniciens. Interdit de sortir, car on ne sait pas si l’air est respirable. Seulement, à la fin de première saison de Silo, c’était bien le lot d’une des héroïnes. Et cette deuxième saison va à la fois la suivre, et suivre les habitants du silo, interloqués. Est-elle morte ou pas ?

La série est l’adaptation d’un roman en trois tomes. Elle est signée Graham Yost. "Ce qui m’a fait aimer l’histoire, c’est son caractère mystérieux. Que s'est-il passé ? Pourquoi ces gens sont-ils dans un silo ? Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir ? Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde extérieur ? Et j'ai aimé la façon dont l’auteur répondait à ces questions de manière intelligente au cours de ces trois livres. Avec des réponses aussi fortes que la mise en place de l’histoire."

La série se déroule dans une sorte de dictature douce. Le scénariste s’est inspiré de l’Allemagne de l’Est, derrière le rideau de fer, dans les années 60.

"Vous savez, on pensait que l'Allemagne de l'Est n’était pas le pire endroit au monde. Mais lorsque les gens ont commencé à tirer les fils de ce qui n’avait pas de sens, ils ont commencé à voir le danger de plus en plus grand. C'est ce à quoi l’héroïne, Juliette, est confrontée. Elle se dit : Ce n'est pas si grave. Mais en fait, si ! Il y a un dicton : l'histoire ne se répète pas, elle rime."

Si la série est réussie, c’est en particulier grâce à son impressionnant décor…

"Nous voulions que, même si tout se passe à l'intérieur, particulièrement dans la première saison, on ne se sente pas claustrophobe. Ce grand escalier central, je le compare à une sorte de cathédrale. Vous êtes dans un grand espace, et il y a de la place pour regarder en haut et en bas. Les gens ne pourront voir pour le reste de leur vie, que ce plafond au-dessus du sol. On a pensé que cette conception empêcherait le sentiment de claustrophobie."

Silo saison 2, toujours aussi prenant, à découvrir sur Apple TV +