"Dune Prophecy" : la première série dérivée de "Dune"

L'empire des séries Laurent Valière

Ce n’est pas la série de l’année, mais c’est la première série dérivée de l’univers de Dune. Avec tous les moyens que ça suppose, les décors, les costumes impressionnants.

Dune Prophecy est inspirée d’un roman écrit par le fils de Frank Herbert en 2012, la communauté des sœurs, qui se déroule 10. 000 ans avant la saga. Pas de Timothée Chalamet, pas de Zendaya, pas de Charlotte Rampling, sévères en longues robes noires, mais Emily Watson et Olivia Williams qui incarnent ses ancêtres, fondatrices de la future communauté des sœurs, l'ordre religieux du Bene Gesserit, ces femmes à la force mentale puissante, qui peuvent contrôler des esprits.

La série Dune Prophecy qui a des allures de Game of Thrones avec son mélange de scènes sexuelles épicées, et de batailles entre des maisons, est principalement un portrait de la mère supérieure du Bene Gesserit, Valya Harkonnen, (incarnée par Emily Watson à l'âge adulte), qui élimine la concurrence au sein de l'ordre, et s'élève au rang de dirigeante. Elle passe son temps à vouloir saper l’empereur en place, qui lui tente d’assurer la paix interplanétaire.

Avec aussi un mystérieux personnage à la force mentale tout aussi puissante, incarné par celui qui était le héros de la série Vikings, Travis Fimmel, Il n’est même pas dans le roman, c’est ce qui a plu au comédien : "Il est un peu mystérieux. On ne sait pas si c'est un gentil ou un méchant, mais il a des objectifs et des buts, et il est prêt à tout pour les atteindre. Et j'aime son pouvoir, qui lui permet de blesser physiquement les gens, en utilisant simplement son esprit."

Une série différente du film. Travis Fimmel : "C'est juste une autre partie de cet univers : si vous aimez le chocolat, c'est un autre type de chocolat de la même famille. Nous sommes sur des planètes différentes, et il y a des espaces pour respirer."

On se souvient de Ragnar, le héros musclé de la série Vikings qu’incarnait Travis Fimmel. Cette fois, la force du personnage est mentale. Plus de cascade… "Non, dieu merci. Je suis trop vieux."

Dune Prophecy, six épisodes qui, il faut l’avouer, ne sont pas aussi prenants que le film. À découvrir sur Max.