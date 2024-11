"Disclaimer" : la vengeance est un plat qui se mange froid

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Disclaimer, une série qu’on peut dire 'chic et choc', dont le dernier épisode est sorti ce vendredi sur Apple TV +, réserve encore bien des surprises.

Disclaimer, qu'on pourrait traduire en français par "avertissement" – du style de ces mots indiqués avant un livre ou un film : toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que fortuite – c’est l’histoire de la revanche froide d’un homme. Son fils est mort noyé en vacances en Italie Sa femme en est morte de désespoir, et il retrouve un jour dans un tiroir, son journal intime, qui désigne le coupable. Il décide alors de l’imprimer à compte d’auteur, avec l’avertissement de rigueur dans les premières pages, sauf qu’il est précisé que "toute ressemblance n’est pas fortuite avec des personnages existants".

Le livre connaît un succès immédiat, mais surtout l’homme l’envoie anonymement à toutes les personnes concernées. En premier lieu, une brillante journaliste d’investigation, qui vit le parfait amour avec son mari. Ce livre que son mari et leur enfant reçoivent aussi, fait basculer leur vie en enfer.

Disclaimer, présenté cette année à la Mostra de Venise a d’abord tout de la série glamour. Cate Blanchet défend brillamment cette femme qui, restée seule avec son fils en vacances en Italie, s’offre une aventure extraconjugale. La série fait penser par certains côtés à Call Me By Your Name, avec des scènes sensuelles et crues, dignes d’une éducation sentimentale en bonne et due forme.

Mais Disclaimer, c’est surtout un thriller. Le réalisateur mexicain de Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Alfonso Cuarón, est à la manœuvre, jouant avec les émotions, à coups de flash-back, de voix off et de plans énigmatiques sur le chat de l’héroïne. Kevin Kline incarne le père qui cherche vengeance, Sacha Baron Cohen, le mari effacé, qui tombe de l’armoire.

Un thriller très riche, élégant, sobre, avec ce qu’il faut de retournements de situations, une famille en crise, un fils paumé, un couple à la dérive. Un mélo franchement prenant. Sept épisodes disponibles sur Apple TV +.