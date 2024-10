"Dans l'ombre" : quand Édouard Philippe raconte les coulisses d'une campagne présidentielle

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'évènement, la semaine prochaine à la télévision, ce sera Dans l'ombre, sur France 2, à partir de lundi 28 octobre et déjà disponible sur la plateforme de France Télévisions depuis le 23 octobre. Une série créée par Lamara Leprêtre-Habib et Pierre Schoeller, inspirée d'un roman signé par l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et son conseiller, Gilles Boyer.

Un Baron noir, de droite. On se souvient de la série où Kad Merad incarnait un apparatchik du Parti socialiste. La série Dans l’ombre, plonge, elle, dans une primaire à droite. Karin Viard incarne une populiste ; Melvil Poupaud, son concurrent, veut être le candidat de droite aux prochaines présidentielles. Autour, une machine : du directeur de campagne à l’attachée de presse, tous dévoués. Et soudain le doute : et si la primaire avait été truquée.

Dans l’ombre écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer en 2011, puisait dans leur vécu. "On voulait décrire l'entourage d'un candidat à la présidentielle, explique Gilles Boyer. On voulait décrire les différents métiers qui composent la politique et comment cet entourage, constitué avec beaucoup de précautions, peut se déliter lorsqu'un événement imprévu survient, y compris le doute."

Meetings, émissions de télé, tout est plus vrai que nature, Édouard Philippe et Gilles Boyer ont servi de consultants à la série : "Nous avec Édouard, quand un homme politique parle, souligne Gilles Boyer, on sait à peu près ce qu'il pourrait dire dans telle situation, ou ce qu'il pourrait absolument ne pas dire, ce qui passe dans les regards, les non-dits, les phrases non finies, les ambiguïtés. Ça, on le sait parce qu'on le vit. Et donc je crois que c'est au moment des dialogues, qu'on a pu apporter ça."

Dans le rôle de la populiste candidate à la primaire, Karin Viard est parfaite avec sa voix qui porte dans les meetings. "C'est un personnage très populiste, explique Karin Viard. Alors comme c'est quand même du spectacle les meetings, elle appuie sur certains mots pour provoquer des applaudissements."

Pour Karin Viard, la série raconte aussi autre chose : "Elle raconte déjà à quel point tu n'es pas un électron libre et que quand tu fais de la politique, tu es porté par un parti et tu n'existes que parce que tu as du réseau. Tu as des idées politiques, mais tu ne fais que servir un parti. À quel point c'était un sacrifice, tu t'en prends plein la gueule. On est sans arrêt en train de te dire que tu es malhonnête. Alors qu'au fond, je pense que tu obéis à des convictions très profondes."

Ajoutez le réalisateur Pierre Schoeller, auteur du film L’Exercice de l’Etat, et vous obtenez un remarquable thriller. Dans l’ombre, à partir de ce lundi 28 octobre sur France 2, et déjà disponible sur la plateforme de France Télévisions.