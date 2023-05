Camille Chamoux dans "Les Randonneuses" : "C'est rare de faire des choses qui ont autant de sens"

Fanny Riedberger, déjà auteur à succès de la série "Lycée Toulouse-Lautrec" sur le handicap continue dans la veine de la "dramédie", avec "Les Randonneuses" qui suit six femmes en chimiothérapie, qui partent ensemble à l'assaut d'un sommet. Une série au sujet gonflé, drôle et tendre, diffusée le lundi sur TF1.

C’est le nouveau carton de TF1, qui a attiré deux fois plus de téléspectateurs lundi 15 mai, que la série Bardot sur France 2 : Les Randonneuses, série gonflée, qui réussit à mêler drame et humour, dans cette histoire de six femmes atteintes d’un cancer, amies de chimiothérapie, qui décident de partir en randonnée, pour atteindre un sommet de 4.000 mètres.

Alors ce sont d’abord des femmes avec chacune, leurs secrets, les engueulades, en particulier lorsqu’elles se retrouvent avec des randonneurs de sexe opposé, et des guides dans toute leur splendeur caricaturale.

Casting impeccable

Au fil des épisodes, chacune se révèle aussi. Avec notamment, Alix Poisson, dans le rôle d’une femme mariée trompée, Clémentine Célarié, la plus âgée, et Camille Chamoux, une urgentiste lesbienne. Elle a dit oui sans hésiter, à la série.

"La nécessité du sujet qui n'est jamais traité sous l'angle de la comédie : six femmes – ça aussi d'ailleurs, ça fait partie de ce qui m'a fait dire oui – atteintes d'un cancer. Elles sont drôles, elles sont sexy, elles sont en prime time, sur TF1. C'est inouï, ajoute Camille Chamoux, j'ai l'impression de participer à une aventure majeure. C'est très rare de faire des choses qui ont autant de sens. Les gens n'ont pas de représentation positive de femmes atteintes d'un cancer."

On doit cette série à Fanny Riedberger, qui avait déjà ému le grand public avec Lycée Toulouse-Lautrec, une comédie sur TF1, dans un lycée pour élèves en situation de handicap. Elle a tout de suite pensé à une 'dramédie'.

"La 'dramédie', c'est jouer avec les émotions, c'est de pouvoir traiter de sujets de fond, de sujets graves, mais avec une légèreté et de l'humour, souligne Fanny Riedberger. On essaie de jouer avec les émotions des spectateurs, de pouvoir rire et pleurer en permanence."







L’idée de cette 'dramédie', triste et drôle, lui est venue en regardant la télé.

"En fait, je regardais un journal télévisé, précise Fanny Riedberger, et il y a eu un mini extrait d'un documentaire sur une ascension, qui racontait une histoire de femmes en rémission d'un cancer, elles faisaient l'ascension du Mont-Rose, en Italie. Et c'est une association qui aide les femmes à se reconstruire, à retrouver confiance par le sport, par la prouesse des ascensions. Je me suis dit qu'on pouvait parler du cancer sans être larmoyant et putassier, et qu'on pouvait en faire une 'dramédie', parce que ces femmes étaient joyeuses, belles et bourrées d'humour."

Les Randonneuses, tous les épisodes sont déjà disponibles sur MYTF1. Les prochains épisodes sont diffusés lundi 22 mai, sur TF1.