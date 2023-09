Camélia Jordana s'essaie à la comédie romantique dans "Irrésistible"

Pour sa première série à l'écran, Camélia Jordana a choisi une comédie romantique aux contours décalés. "Irrésistible" raconte le parcours d'une podcasteuse tombée amoureuse d'un mathématicien, qui devra pour une fois effectuer un parcours du combattant. La série en six épisodes est disponible sur Disney +.

Camélia Jordana s’essaie à la comédie romantique. Irrésistible a tout de la bluette avec un point de départ drôle : une jeune fille est amoureuse d’un garçon, mais dès qu’elle s’approche de lui, elle perd ses moyens. Irrésistible, est écrit par Clémence Madeleine-Perdrillat, déjà scénariste de En thérapie. Cette fois, elle raconte l'histoire d’une podcasteuse qui a un coup de foudre réciproque pour Arthur, un mathématicien qui a le don de rationaliser les histoires d’amour.

Le scénario de cette 'rom com', cette comédie romantique, proposée par la scénariste a plu à Camélia Jordana : "Clémence a adopté tous les codes de la 'rom com', et elle les a complètement inversés. Généralement, dans les comédies romantiques, un peu classiques – que j'adore au demeurant, et que je regarde vraiment, j'ai été biberonnée à ça – on suit le parcours de cette femme et de cet homme, et comment elle va réussir à s'approcher.



Généralement, c’est un faux espoir, et puis en fait, il va finalement vraiment la remarquer, et s'y intéresser. Et puis il y a une ex qui revient, et puis quand même, finalement, il y a un baiser. Et puis si ça finit bien, ils finissent quand même ensemble. Mais c'était un peu le parcours de la combattante – et surtout pas du combattant. Par contre dans Irrésistible, le personnage féminin est central, et ça se déploie. On ne se retrouve pas avec un personnage féminin qui est central et attend désespérément qu'un homme la regarde."





C’est la première série de la chanteuse et actrice, qu’on a déjà vue dans des films. Une série écrite sur mesure pour elle. "Oui, ça me correspond aussi en tant que femme, souligne Camélia Jordana, dans ce que j'ai envie de raconter, à savoir que la santé mentale est une chose essentielle. On commence à en parler de plus en plus. Mais je pense que c'est important que ça devienne un sujet assez central. Et c'est assez beau de voir comment les sujets sociétaux entrent dans les séries, et comment les sujets des séries peuvent eux-mêmes impacter une société. Et puis, il y a aussi la manière dont le regard féminin et féministe de Clémence est venu rafraîchir ce regard."

Irrésistible : six épisodes très légers, très fleur bleue, à découvrir sur Disney +.