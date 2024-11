"Arcane" : un succès mondial made in France

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Ce n’est pas évident d’adapter en série, et encore plus en dessin animé, un jeu vidéo aussi populaire que League of Legends. Pari réussi avec Arcane dont la seconde saison sort peu à peu sur Netflix.

Arcane, c’est l’histoire de deux sœurs opposées : Jinx, aux cheveux bleus, devenue terroriste dans les bas-fonds ; sa sœur, Vi, dans le monde d’en haut, est liée à une femme officier, chargée de lutter contre ces terroristes. Une histoire de lutte des classes dans un univers riche, ultra-violent, qui évoque à la fois l’animation japonaise, l’univers rétro futuriste et la peinture. La seconde saison monte encore en gamme et en rythme. Le tout est fabriqué dans un studio parisien, Fortiche. Julien Georgel est l’un des deux directeurs artistiques.

Dès le départ, faire une série, c’est complètement différent d'un jeu vidéo. "C'est un jeu, c'est vu de haut, avec des petits personnages qui se battent entre eux. Du coup, ils ont développé des héros très catchy, qui doivent vraiment, au premier regard, être reconnaissables pour les joueurs. Et nous, on ne travaille pas dans le même média.

Notre objectif, ajoute Julien Georgel, c'est de raconter une histoire qui est plutôt assez dramatique, plutôt sérieuse, et on a besoin d'immerger le spectateur dans cet univers, qu'il ressente vraiment les émotions, tout en essayant de respecter au mieux le matériau d'origine, pour qu'on reconnaisse les personnages. On a descendu beaucoup de curseurs pour les rendre plus "subtils", et surtout pour rendre ces personnages plus crédibles."

Par exemple, pour Jinx, l’une des deux sœurs. "Elle a de grosses pièces d'armure, elle a des énormes gants. On a réduit un peu la taille de certains de ces éléments. On ne voulait pas qu'on ait l'impression qu'ils avaient des costumes en plastique tout légers".

Avec son style réaliste et classe, la première saison d'Arcane avait raflé des prix aux Emmy Awards. Un style propre à ce studio français de création, d’animation et de production, qui leur a valu d’être contactés par l’éditeur du jeu vidéo. "Une animation avec un look un peu peinture, explique Julien Georgel, mélange de 2D 3D, mise en scène vraiment plus proche de certains films live, avec une caméra très organique, très vivante, où on sent le travail du caméraman, un petit peu de plans séquences, etc."

Arcane, une deuxième saison au pas de course, au style renversant, et au son de la musique rock. À ne pas rater, pour les amateurs du genre, sur Netflix.