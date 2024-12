Alex Lutz : "Le cabaret est une figure patrimoniale de Paris"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Alex Lutz incarne un désagréable patron de cabaret qu’il a hérité de son père et qu’il s’apprête à vendre à une entreprise de supermarché. Mais comme Ça, c'est Paris, c’est d’abord un conte de fées, c’est bien autre chose qui va se passer dans cette nouvelle série initiée par Dominique Besnehard, déjà à l’origine de Dix pour cent. Le parcours d’un patron de cabaret, c’est d’abord ce qui a intéressé le comédien Alex Lutz.

"Je trouvais très chouette cette espèce de personnage un peu en creux de vague au départ, qui doit trouver un moyen de se révéler, mais qui va se révéler plus fort par les autres, et avec les autres. Et à travers ce cabaret en difficulté, il se dit : je vais peut-être le vendre, c'est un trop lourd héritage. Et tout d'un coup, sur une espèce de drôle de coup de tête, il se dit allez, je vais quand même y aller."



Mais dans Ça, c'est Paris, ce sont surtout les coulisses du cabaret qui passionnent : les intrigues parmi les membres de ce bateau, du régisseur à la danseuse étoile, le montage d’une nouvelle revue. C’est aussi ce qui a intéressé Alex Lutz.

"C'est vrai que les cabarets sont une page patrimoniale à Paris. Ils ont des sacrés enjeux devant eux, parce que ce sont des spectacles tellement lourds à travailler, à produire, à tenir, à jouer tous les jours, ça doit présenter une forme un peu magnifiée de la ville, et un côté un peu spectacle touristique. Mais comment se réinventer là-dedans ? Comment être dans son époque ? Je trouve que c'était vraiment un sujet intéressant."

Ça, c’est Paris, c’est aussi d’une certaine façon, un retour aux sources pour Alex Lutz, la fameuse Catherine du duo Catherine et Lilliane dans Le Petit journal sur Canal +.

"Le travail qui existe avec le travestissement a existé dans les cabarets. Ça existe dans les cabarets. Catherine et Liliane, c'était vraiment des personnages que l'on voulait que le public voit comme des femmes. Moi, je suis habitué. J'aime bien le costume, les faux trucs rajoutés. Tout ça, j'adore ça. J'adore le travail de masque. Et puis c'est un rapport au corps qui est génial aussi."

Ça, c’est Paris !, une série aussi avec quelques guests stars comme une succulente Line Renaud ou une très "garçon manqué", Monica Bellucci. Une série qui sait briller lorsqu’il le faut. Les épisodes sont tous disponibles sur la plateforme France TV.