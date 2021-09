L'émission spatiale. "Est-ce que vous créez beaucoup de déchets dans l'espace ?" demande Nato, 10 ans, à Thomas Pesquet

L'astronaute français Thomas Pesquet dans l'ISS le 3 septembre 2021 dans le pré-enregistrement d'un message depuis l'espace, qui a été diffusé le 5 septembre à Paris durant la "Dictée Géante". (AFP / EUROPEAN SPACE AGENCY)

Dans ce nouvel épisode de L'émission spatiale, les questions sont posées à Thomas Pesquet par des élèves de l'école de Saint-Martin-du-Vivier (Seine-Maritime). Des enfants qui ont déjà la fibre "écolo" et de nombreuses questions à poser sur cette question dans l'ISS.

@astro_Megan s'occupe du système de recyclage des eaux usées... une tâche qui demande des équipements de protection, pas besoin de vous faire un dessin

.

Megan dealing with and urine recycling… better to be protected when dealing with these systems. #MissionAlpha pic.twitter.com/Agx0ps3xOK — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 11, 2021

L'émission démarre avec la question de Clémentine, 8 ans et demi et "super écolo" : "De quelle matière sont faits vos emballages de nourriture ? Est-ce que ça se recycle ?" Thomas Pesquet lui explique que des expériences sont justement menées pour trouver des emballages plus écologiques... et même comestibles !

Des véhicules poubelles pour évacuer les déchets

Ensuite Nato, 10 ans, demande à Thomas Pesquet s'il crée beaucoup de déchets dans l'ISS et si des véhicules viennent les récupérer. "On produit des déchets. On essaie d'en produire le moins possible déjà", explique l'astronaute. Pour les évacuer, les astronautes "recyclent" les véhicules de ravitaillement :

"On les remplit avec nos déchets. Quand ils sont pleins de nos déchets, ça devient des véhicules poubelles. Ils vont brûler dans l'amosphère quand ils reviennent. On fait brûler nos déchets, ça fait comme une étoile filante : c'est nos poubelles à nous, c'est comme ça qu'on s'en débarrasse."

Au tour de Maxime, 8 ans : "Comment allez-vous aux toilettes et comment les déchets sont rejetés ?" demande-t-il à Thomas Pesquet. L'occasion pour l'astronaute d'expliquer le système d'aspiration et d'évacuation à bord de l'ISS.

Voici l'un des équipements les plus secrets du Crew Dragon, et pourtant c'est l'un des plus utiles : les toilettes ! Un simple rideau pour l’intimité, et le reste c’est surtout des détails techniques. Mais la vue est imprenable Bravo au designer de @SpaceX ! #MissionAlpha pic.twitter.com/2PIdx5ZaZe — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 25, 2021

Enfin, Tess, 10 ans, prend la parole : elle veut savoir si l'astronaute voit des "choses qu'on ne peut pas voir" forcément depuis la Terre comme la déforestation ou la pollution.

L'astronaute lui répond par l'affirmative : "On voit effectivement la pollution des rivières, de l'air (...) la déforestation, dans la forêt amazonienne mais pas seulement, on voit les glaciers qui fondent." Il explique d'ailleurs que cela permet de prendre de la hauteur et de prendre conscience du changement climatique qui affecte notre planète.

Sur cette page, vous pouvez écouter dans son intégralité ce nouvel épisode de L'émission spatiale, dans laquelle l'astronaute Thomas Pesquet répond à des questions d'enfants sur la vie à bord de l'ISS. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque samedi sur la radio franceinfo et à retrouver en podcast.