Emmanuel Macron assistera, jeudi 14 novembre, au match de football qui doit opposer la France à Israël au stade de France, à Saint-Denis pour envoyer un "message de fraternité et de solidarité, dit-on à l’Élysée, après les actes antisémites intolérables", qui ont suivi jeudi à Amsterdam, le match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. De la "violence antisémite pure et simple" a répété, lundi, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof en confessant sa "honte" pour ces agressions qui ont fait une trentaine de blessés et causé une soixantaine d’arrestations.

Ces violences divisent la gauche française. Le PS s’alarme de ces "lynchages antisémites" survenus à la veille de l’anniversaire de la "Nuit de cristal", selon les mots d’Olivier Faure, mais de nombreux élus Insoumis s’emploient, eux, à minimiser les faits. Voire carrément à les justifier comme la députée d’Ille-et-Villaine, Marie Mesneur selon laquelle "ces gens-là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide". Un tweet signalé auprès de la justice par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, pour "apologie de crime". Le député LFI du Vaucluse et militant antifa, Raphaël Arnault, affirme de son côté que les supporters du Maccabi étaient des "hooligans racistes et violents" qui étaient venus pour se battre. En clair, ils l’ont bien cherché… Un argument assez classique quand des Juifs se font agresser, c’est vieux comme l’antisémitisme. De quoi scandaliser l’eurodéputé Raphaël Glucksmann qui a lancé "Honte à vous" aux insoumis qui "relativisent ou justifient cette violence antisémite".

Des supporteurs de Maccabi ont certes brûlé un drapeau palestinien et vandalisé un taxi, mais comme l’a rappelé le Premier ministre néerlandais "il y a une grande différence entre détruire de choses et chasser des Juifs".

Des positions de plus en plus éloignées... sauf pour les élections



Ce n’est pas la première fois que la gauche se déchire sur l’antisémitisme. Le fossé se creuse depuis le 7 octobre 2023 et les massacres commis en Israël par le Hamas, pardon "l’offensive armée de forces palestiniennes" intervenue "dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne", selon les termes exacts du communiqué de LFI. Pour Jean-Luc Mélenchon, défiler contre l’antisémitisme en France, il y a un an, c’était même afficher son "soutien inconditionnel au massacre" à Gaza. Des amalgames dénoncés avec force par le PS, bien souvent au bord d’une rupture totale. Et puis à chaque fois, avec les élections vient le rabibochage. La semaine dernière encore, le PS a retiré son candidat à la législative partielle prévue à Grenoble, en janvier, pour se ranger derrière LFI. Comme si à gauche, le combat contre l’antisémitisme était devenu secondaire au regard de l’indispensable union pour gagner un siège de député.