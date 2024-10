Michel Barnier a donc présenté, mardi 1er octobre à l’Assemblée, la feuille de route de son gouvernement. Un discours de politique générale d’une heure et vingt minutes, ponctué d’engagements assez généraux, comme redresser les finances publiques, maîtriser la politique migratoire, promouvoir une "écologie des solutions", mais pas d’annonce de réformes précises, pas de calendrier détaillé, l’absence de majorité condamne Michel Barnier à la prudence. Le Premier ministre avait commencé par une citation du général de Gaulle : "Faire beaucoup avec peu". Il a tenu parole. Il a beaucoup parlé, mais a bien peu de cartes en mains.

Il s’est surtout appliqué à cultiver son profil de négociateur, de gouvernant ouvert à la discussion, annonçant une "réflexion" sur la proportionnelle, des discussions avec les partenaires sociaux pour "améliorer la réforme des retraites", une nouvelle "mission de dialogue" sur la Nouvelle-Calédonie et le report des élections provinciales fin 2025, ou encore une "grande conférence sur l’eau". Un ton qui tranchait avec celui plus abrupt, plus vertical de Gabriel Attal.



Composer avec des soutiens fragiles



Il y a donc, sur la forme bien plus que sur le fond, une rupture avec son prédécesseur. Finie la "start-up nation", l’heure est au retour du vintage. "Le style, c’est l’homme", disait le naturaliste Buffon. Celui de Michel Barnier, c’est un mix de deux de ses prédécesseurs de droite à Matignon, Édouard Balladur pour le ton solennel, grave au moment de dépeindre une France sous la menace de l’épée de Damoclès d’une "dette colossale" et d’exhorter à "l’effort" et au "redressement collectif". Et puis Jean-Pierre Raffarin, pour le côté apaisant, patelin, le bon sens et l’appel au rassemblement des bonnes volontés. Chez Michel Barnier, pas d’effet de manche. Oubliés les punchlines et le rythme trépidant de Gabriel Attal. Côté séries, disons qu’on est passé de Jack Bauer dans 24 heures chrono à Loulou la Brocante.



Pour le Premier ministre, l’oral franchi, les travaux pratiques seront plus clivants. Faute de marges de manœuvre, Michel Barnier va être contraint de composer, presque texte par texte, avec des soutiens fragiles. Il aura bien besoin de cette sérénité, de ce flegme imperturbable, qui tranchait mardi de façon spectaculaire avec le chahut permanent entretenu par les Insoumis et le ton menaçant, presque arrogant, d’une Marine Le Pen, qui se régale déjà à l’idée de le faire chuter quand bon lui semblera.