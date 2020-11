Jeux vidéo. Test : la PlayStation 5 est-elle à la hauteur de l'attente qu'elle suscite ?

Un joueur teste la nouvelle PlayStation 5 dans son salon (YELIM LEE / AFP)

Rupture. Il n'y a plus de PlayStation 5 disponibles à la vente. Aussitôt proposées, aussitôt précommandées. Il est très difficile de trouver la nouvelle console de Sony à quelques jours de sa sortie, le jeudi 19 novembre. L'attente est très forte pour cette console nouvelle génération, l'héritière de la PlayStation 4, vendue dans le monde à 114 millions d'exemplaires.

Cette nouvelle console est-elle à la hauteur des attentes qu'elle suscite ? Réponse avec notre expert qui a pu tester la machine, Brice N'Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

franceinfo : Comme pour sa rivale la Xbox Series, la PlayStation 5 est disponible en deux modèles ?

Brice N'Guessan : Oui, c’est une première pour PlayStation qui propose un modèle d’entrée de gamme à 400 euros, sans lecteur de disque et un modèle à 500 euros, pourvu d’un lecteur Blu-Ray. Néanmoins la puissance des deux machines est identique.

La puissance, c'est l'argument numéro un des consoles nouvelle génération...

Brice N'Guessan : Sans rentrer dans le détail des Teraflops, du SSD ou encore du Ray Tracing, résumons-le de façon simple : la PlayStation 5 va offrir des jeux d’une qualité encore plus aboutie, notamment au niveau des effets de lumières et de reflets. Les temps de chargement sont drastiquement raccourcis, voire absents dans certains jeux, grâce au disque dur SSD. Et évidemment, vous aurez des jeux en ultra haute définition.

La PlayStation 5 dans une vidéo YouTube publiée par Sony le 28 octobre 2020 (YOUTUBE)

L’autre nouveauté, c’est la manette ?



En effet, PlayStation innove avec une manette à retour haptique. Vous allez ressentir des vibrations plus abouties qu’auparavant. Des gouttes d’eau qui perlent, par exemple, on pourra les ressentir de façon très fine, manette en main. Il y a également des touches adaptatives dont la dureté va changer en fonction de votre action. Ainsi, lorsque vous bandez un arc, vous allez sentir la résistance de la corde au bout de votre doigt.

Quels sont les jeux à retenir pour ce lancement ?

Il faut savoir qu’il y aura 27 jeux au lancement. Alors, dans cette liste, il y a beaucoup de jeux que l’on va retrouver sur PlayStation 4. Donc si l’on devait n'en citer qu’un, ce serait Spider-Man Miles Morales. C'est un jeu d’action aventure au cœur de New York qui est un titre exclusif à PlayStation.