Les tondeuses sur pattes du Béarn

"Les tondeuses sur pattes", c’est le nom de l’association créée en juin 2020 par Jean-Marc Souverbie dans son Béarn natal.

Son cheptel compte aujourd’hui 45 brebis et quatre ânes qui remplacent les tondeuses chez des particuliers et des entreprises autour de la ville Pau. On appelle ça de l’éco-pâturage, et ce recours aux animaux est de plus en plus fréquent un peu partout en France.

En février 2022, Jean-Marc Souverbie et 15 de ses brebis ont défilé sur les Champs-Elysées pour la clôture le Salon de l'Agriculture. (ISABELLE MORAND / JMS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des tondeuses redoutables

L’idée des "Tondeuses sur pattes" est venue à Jean-Marc Souverbie pendant le premier confinement :

"Je suis directeur commercial itinérant, et j'ai l'habitude de voyager beaucoup en France. Là, comme tout le monde, je me suis retrouvé coincé à la maison et j'ai repensé à une action que j'avais déjà mise en place chez mes grands-parents dans le village de Vic-Bilh. Pour entretenir un verger plein d'herbes et de ronces, j'avais eu l'idée de prendre 5 ou 6 brebis.

Grâce à elles, on a réussi à développer une biomasse, une biodiversité et à faire réémerger une belle pelouse verte ! Alors, j'ai créé cette association, embarqué avec moi quelques copains dans ce projet environnemental, écologique et économique."

"Je me suis vite rendu compte de l'efficacité de ces brebis rustiques basco-béarnaises." Jean-Marc Souverbie à franceinfo

Bon ménage

Le projet se met rapidement en place. Les 10 premières brebis ont bientôt de nouvelles amies et des copains à grandes oreilles : "J'aime beaucoup les ânes, et ce sont de parfaits alliés pour les brebis. Les ânes mangent des herbes invasives et ce que refusent de manger les brebis. Et ce sont deux animaux qui s'entendent bien."

Les brebis sont réparties entre des jardins de particuliers ou d'entreprise. (ISABELLE MORAND / JMS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une seconde vie pour des animaux de réforme

Jean-Marc Souverbie s’occupe de la répartition des animaux chez les différents clients, il passe les voir régulièrement pour s’assurer de leur bien-être, de leur bonne santé. Le projet poursuit en effet un autre but que l’entretien des espaces verts :

"L'association permet d'offrir une nouvelle vie aux animaux destinés à l'abattoir. J'ai récupéré des brebis de réforme. Ce sont des animaux qu'un éleveur ne peut plus garder. Ces brebis ont eu des mammites, elles produisent moins de lait pour les fromages, ou bien elle ne peuvent plus faire d'agneaux, ou ne sont plus capables de suivre la cadence des troupeaux de transhumance sur les estives pyrénéennes.

Mais ces brebis sont encore en capacité d'être placées en éco-pâturage chez des particuliers, dans des entreprises autour de Pau et dans la Vallée d'Ossau."

Les "Tondeuses" vont avoir des petites sœurs

L’hiver, c’est aussi Jean-Marc qui s’occupe des animaux hébergés pendant 5 mois dans une grange. Et comme il ne manque pas d’idées, le berger gamberge sur la suite.

En 2024, il envisage de dupliquer "Les tondeuses sur pattes" en Pays basque, puis dans la région bordelaise. En attendant, il doit faire face à de plus en plus de demandes locales en éco-pâturage.

Si vous voulez aider l’initiative de Jean Marc Souverbie, vous pouvez faire un don à l’association "Les Tondeuses sur Pattes". Elle est reconnue d’intérêt général et les dons sont déductibles des impôts.