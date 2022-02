Les légumes perpétuels de William Berthold

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

William Berthold est un jeune pépiniériste installé à Jouars-Pontchartrain dans les Yvelines. Son entreprise s’appelle Saveurs Vivaces, et il est spécialisé dans la production de légumes perpétuels.

Ce sont des légumes qui supportent très bien le froid et sont capables de produire plusieurs années, comme l’oignon rocambole, le chou Daubenton ou le poireau perpétuel. Pas besoin donc de les ressemer ou d’en replanter chaque année.

William teste toutes ses productions, celles d'aujourd'hui et celles de demain. (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le déclic

Dans sa vie d’avant, William était ingénieur : "J'ai d'abord travaillé dans l'automobile, puis dans la cosmétique. J'ai atterri ensuite dans le secteur de l'énergie, où j'ai fini par travailler sur un projet de lunette de toilettes connectée... Là, je me suis dit que c'est un peu dommage d'avoir des ressources humaines pour inventer des choses comme ça.



L'objectif était de pouvoir mesurer l'état de fragilité des personnes. Tout simplement parce qu'il n'y a plus personne pour les voir, si les personnes sont fragiles. C'était un moyen fiable de remonter les informations au médecin. Je comprenais bien l'intérêt du projet, mais pour moi, avec ce type d'équipement, on allait un peu loin dans la solution technologique, aux problèmes concrets que nous créons nous-mêmes."

Donc là, ça a été le déclic. Je ne me voyais pas continuer longtemps à innover dans ce secteur."

Le choix du végétalisme

Il est le premier à consommer ses productions puisqu'il est végétalien depuis plusieurs années.

"J'ai été élevé au rôti du dimanche ! Mais devenir végétalien, c'était pour moi le meilleur moyen d'avoir un impact plus faible sur l'environnement." William Berthold à franceinfo

Le grand saut

William Berthold quitte donc son job d’ingénieur, se forme au métier de maraîcher. Il commence à produire des plantes dans le jardin de ses parents, et lance sa pépinière au printemps dernier.

Il participe à des fêtes des plantes et obtient une première récompense avec le prix Rustica De la Terre à la Table, pendant la Fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Un bel encouragement pour ce pépiniériste dont la gamme de légumes perpétuels ne cesse de s’étoffer.

Au premièr plan, à droite, une armoise cola (Artemisium abrotanum var. maritima) délicieuse en infusion froide et en cuisine. (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une belle gamme de légumes perpétuels

Légumes piochés dans le catalogue

- L'épinard du Caucase (Hablizia temnoides) : "C'est une plante qui résiste très bien au froid. Ancêtre de l'épinard, c'est une plante grimpante qui mesure entre 2 et 4 mètres de long et dont la durée de vie est d'une dizaine d'années."

- Le chou Daubenton et son équivalent anglais 'Taunton Deane'.

- Des plantes vivaces coréennes comme l'Aster scaber et le dolnamul (Sedum sarmentosum) : "Les jeunes feuilles se consomment en salade."

- L'ortie moins piquante (Urtica dïoca susp. galeopsifolia) : "Elle se récolte bien plus facilement, peut entrer dans les soupes ou être poêlée."

- L'igname de Chine (Dioscorea batatas) : "Il peut remplacer la pomme de terre même s'il est moins productif. C'est une plante grimpante qui produit des tubercules aériens. Il suffit de secouer la treille pour récupérer les légumes."

- Sans oublier les primevères, les campanules, les roses trémières, le chervis, la châtaigne de terre, la gesse tubéreuse...

William cherche terrain désespérément...

Le problème de William aujourd’hui, c’est de trouver un terrain pour développer son activité. Si vous souhaitez lui donner un coup de pouce, contactez-le via son site saveursvivaces.com.