Le groseillier : nos conseils pour choisir la bonne variété et bien la planter

Le groseillier est l’un des arbustes à petits fruits les plus communs dans nos jardins et vous pouvez le planter en ce moment.

Des groseilliers adaptés à chaque région

Cet arbuste originaire d’Europe centrale aime bien les climats assez tranchés, c’est-à-dire du froid en hiver, de la chaleur et du soleil en été.

Il n'est donc pas toujours facile d’avoir des grosses productions de groseilles sur la façade atlantique où les hivers sont très doux. Mais le travail des obtenteurs a permis de faire naître quelques variétés comme 'Junifer' qui s’adapte à cette condition particulière.

Les conseils de Frédéric Lantin qui produit des petits fruits dans sa pépinière angevine Ribanjou : "Dans toutes les autres régions de France où l'hiver est marqué, on peut associer une palette beaucoup plus large, allant des variétés comme 'Fertile de Palluau' ou 'Mulka'. Dans cette gamme, on trouve des variétés aux fruits rouges et acidulés mais aussi des variétés à fruits roses à la saveur très douce."

"N'hésitez pas à planter des groseilliers comme 'Versaillaise Blanche' ou "Cerise blanche' aux fruits blancs bien sucrés." Frédéric Lantin à franceinfo

'Cerise blanche' donne des fruits bien parfumés. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment bien planter votre groseillier ?

Le groseillier n’est pas très exigeant en culture. Si vous le plantez bien, il donnera à fond d'ici deux ou trois ans.

- Il se plante en tout sol sauf très calcaire.

- Enfoncez bien le pied dans le sol pour que la plante forme de nombreuses racines et donne un buisson vigoureux et bien trapu.

- Apportez un peu de compost à la plantation, en surface, pas dans le fond du trou.

- Si vous voulez conserver de belles productions pendant de longues années, il faut tailler l’arbuste à chaque sortie d’hiver, en éliminant les plus vieilles branches et en enlevant les rameaux au cœur de l’arbuste.

Frédéric Lantin produit ses arbustes à petits fruits rouges en Anjou. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

En pot, sur les terrasses et les balcons

Le groseillier pousse très bien en bac, à quelques conditions : "Plantez-le dans un pot d'une contenance minimum de 15 à 20 litres et bien drainé au fond pour éviter aux racines de baigner dans l'eau. La seule contrainte, c'est l'arrosage. Il faudra l'arroser deux fois par semaine. Placez votre groseillier à un endroit où il va recevoir le soleil une bonne partie de l'après-midi."

"N'oubliez pas de lui donner un peu de compost chaque printemps. La plante y trouvera de quoi se nourrir." Frédéric Lantin à franceinfo

Les fruits de 'Wilder' ont une saveur équilibrée entre acide et sucre. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Nos variétés préférées !

- 'Fertile de Palluau' : fruits rouges, pour les confitures.

- 'Rose de Champagne' : fruits roses, sucrés, bien parfumés.

- 'Red Lake' : grandes grappes de gros fruits rouge clair à la saveur douce.

- 'Junifer' : la variété à planter où les hivers ne sont pas marqués. Gros fruits très parfumés.

- 'Gloire des Sablons' : fruits très doux.