Vive les fleurs mal coiffées !

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Elles ont des pétales emmêlés, des frisettes partout, des épis rebelles, genre "Excusez-moi je viens de sortir du lit !" J’aime beaucoup ces plantes pas sages, rigolotes, indisciplinées qui poussent bien partout au jardin ou en pot.

Un pétard rose à l'automne

Elles apportent de la fantaisie dans des compositions ou des massifs bien ordonnés. C'est le cas de la nérine (Nerine bowdenii) qui fleurit rose au début de l’automne. Portrait plus complet de cette plante, qu’on appelle aussi le lis de Guernesey, avec Didier Perrin, des Planteurs de Brigaudière, en Isère.

"On la plante au printemps et elle fleurit en automne. Ce sont souvent des fleurs roses, mais il existe des variétés à fleurs blanches ou orangées. Toutes ont des "coiffures" plus ou moins bizarres, explosives et explosées, qui leur donnent une allure très joyeuse !"

"Des fleurs roses, ébouriffées, en automne, c'est assez rare au jardin pour être remarqué". Didier Perrin à franceinfo

Didier Perrin produit des bulbes classiques et rares dans sa ferme, Les planteurs de Brigaudière, en Isère. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La nérine doit être plantée en sol sec à une dizaine de centimètres de profondeur, un peu moins dans les régions les plus chaudes. Comme elle aime bien pousser en colonies et vivre serrée, ça marche très bien en pot.

Le lis araignée

Autre décoiffée du bulbe : l’ismène (Hymenocallis) qu’on appelle aussi le lis araignée. Une plante à cultiver uniquement en pot, car elle est vraiment frileuse.

L'ismène (Hymenocallis) doit être cultivée en pot. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La plante ananas

Les plantes ananas (Eucomis) sont plus faciles à cultiver, et elles présentent une belle diversité.

"L'eucomis vient d'Afrique du Sud. C'est un bulbe qu'on appelle souvent dans les magazines de jardinage la plante ananas, parce que sa fleur ressemble à un ananas. L'Eucomis développe une belle hampe florale dominée par une espèce de chapeau de feuilles qui lui donne un air complètement décoiffé."

Hampes florales de plantes ananas (Eucomis). (JOSON / STONE RF / GETTY IMAGES)

La plante ananas est belle en pot et au jardin où certaines variétés peuvent atteindre 1,5 m !

Des aulx très originaux

Si vous cherchez des fleurs mal coiffées, regardez aussi du côté de l’ail d’ornement.

L'Allium flavum, l'ail jaune et sa floraison spectaculaire. (MARTIN SIEPMANN / IMAGEBROKER RF / GETTY IMAGES)

L’ail jaune (Allium flavum), fleurit en feu d’artifice. La variété d’ail des vignes (Allium vineale) nommée 'Hair' offre des fleurs vertes totalement échevelées. Quant à son petit frère, 'Dready', il semble avoir mis ses pétales dans une prise électrique !