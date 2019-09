Jardin. Utilisez les roseaux de Chine en haie

Miscanthus 'Cosmopolitan' utilisé en séparation. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le roseau de Chine qu’on appelle aussi l’herbe à éléphant est une graminée vivace, parfaite pour constituer des haies ou de simples séparations végétales. Miscanthus, c’est son nom latin, peut atteindre 1,80 m minimum. Le feuillage est plus ou moins fin selon les espèces et les variétés.

Installez vos graminées en quinconce

En ce moment, les roseaux de Chine poussent encore un peu et ils fleuriront bientôt. Les épis sont légers, tout plumeux, beiges, roses ou pourpres. Tous les Miscanthus forment des touffes solides et ne sont absolument pas envahissants, contrairement à certains bambous.

Comment installer ces graminées pour obtenir une belle séparation végétale ? Les conseils de Eric Lagun-Bouchet dont la pépinière, "L’autre jardin", est installée dans le nord de la France, non loin de Lille :



"Il faut planter toujours les graminées en quinconce. C'est mieux pour les plantes, le vent et la lumière circulent entre elles, ce qui est important pour les graminées. C'est mieux aussi esthétiquement. Enfin, quand on regarde une graminée, c'est la notion de volume qui importe. Et ce volume, on le crée ou recrée par la plantation en quinconce."

Éric Lagun-Bouchet, spécialiste des graminées. Sa pépinière, L'Autre jardin, est installée à Verlinghem (59). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pas besoin de les tailler

Pour avoir de beaux roseaux de Chine, rien de bien compliqué. Plantez-les de préférence à l’automne. Ils apprécient une terre encore un peu chaude. Installez-les à un endroit où ils pourront recevoir suffisamment d’air et de soleil. Cet endroit, choisissez-le bien, car, croyez-moi, une fois bien enraciné, le Miscanthus est très, très difficile à déplanter.

L’hiver venu, pas besoin de le tailler et voici pourquoi : "La taille n'est pas indispensable chez les graminées, c'est juste un souci esthétique. Si on ne taille pas, cela n'engendre aucun dégât sur les plantes. Attendez le printemps pour les tailler. Vous pouvez même laisser les nouvelles pousses aller jusqu'à 1m et tailler ensuite. Ce n'est pas un problème. Au printemps, éliminez ce qui est sec. Vous supprimerez ainsi l'espace temps sans végétation."



Dernier atout du roseau de Chine et des graminées plus généralement. Ces végétaux, une fois installés, n’ont pas besoin d’être arrosés.



Merci à Éric Lagun-Bouchet, pépinière L'autre Jardin, à Verlighem (59). Toutes ses graminées sont cultivées en bio.

Le rendez-vous de la semaine

Ce dimanche, c'est la "Folie des plantes à Nantes", dans le parc du Château du Grand Blottereau. 180 exposants et de nombreux ateliers. Vous pourrez apprendre comment rempoter un conifère, à bien choisir vos bambous, à réaliser une jolie composition de succulentes ou à tailler vos plantes aromatiques.