Jardin. Pensées et violettes sont cousines

Plante à la fois sauvage et domestique, la violette odorante est aussi communément appelée fleurs de Mars ou violette de Mars. Selon le positionnement des pétales, les espèces sont appelées "violettes" ou "pensées" (MAXPPP)

Gérard m'écrit de Jouy Le Moutier dans le Val d'Oise : "Quelle est la différence entre les violettes et les pensées ?"

Gérard, ces deux plantes qui fleurissent parfois dès l'automne, tout l'hiver, ont une floraison printanière pouvant se poursuivre jusqu'au début de l'été. Elles ont été classées par les botanistes dans le genre "viola". Elles sont donc cousines !

La pensée (viola tricolor) est une plante vivace cultivée en bisannuelle

Elle est parmi les plus cultivées pour le fleurissement de printemps. Les pensées ont toujours fait l'objet de travaux de sélection. La pensée à grandes fleurs, qui fit la gloire des jardiniers-fleuristes de Chalon-sur Saône, autrefois destinée à la bouquetterie, peut atteindre en culture 80 cm de haut. Mais la plupart des variétés de pensées sont des plantes vigoureuses dont la hauteur peut varier entre 15 à 20 cm. Elles se prêtent très bien à la culture en pots ou en jardinières.

La violette cornue est plus rustique que la pensée

Elle produit toute l'année une floraison abondante. Elle s'emploie avantageusement pour décorer les rocailles et les murets fleuris. Elle se ressème toute seule au jardin.

La violette odorante, parfois nommée violette des quatre saisons ou violette de parme, est certainement la plus parfumée. Elle fleurit à plusieurs époques de l'année, d'abord au printemps, parfois en été, aux expositions fraîches, surtout à partir de septembre et durant tout l'hiver, si elle est protégée du froid.

Les fleurs de violettes et de pensées sont comestibles

Elles se consomment crues, présentées sur toutes sortes de mets. Appréciées surtout pour leurs qualités décoratives, on les associe facilement aux plats de légumes et aux salades.

La violette odorante ou violette des champs est bien connue en parfumerie. On l'utilise pour réaliser des sirops, des liqueurs, des gelées, des crèmes, des sorbets, des gâteaux. Avec des fleurs fraîches, confites ou cristallisées.

La multiplication des violettes et pensées se fait par semis de mars à juillet. On peut également les multiplier par éclatement de touffes à l'automne ou au printemps.