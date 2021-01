Jardin. Opération "Plante ton slip" pour savoir ce qui se passe dans nos sols

L'affiche de l'opération. (ADEME / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie), relance son opération "Plante ton slip" ! Objectif : sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ce qui se passe sous nos pieds.

Le sol est vivant, il respire, il mange. Dans quelques grammes de terre vivent environ 10 milliards de micro-organismes ! Chacun a un rôle : stocker le carbone, filtrer l’eau, aider à la fertilisation du sol pour assurer la croissance des végétaux.

Comment participer ?

Enterrez un slip ou une culotte blanche à plat, à 15 cm de profondeur, marquez l’emplacement pour ne pas l’oublier, et patientez environ deux mois. Au printemps et à l'automne, deux mois suffisent. En été et en hiver, l'activité du sol est moins importante. Vous pouvez laisser le slip en terre quelques semaines de plus.

Quand on déterre les slips, il n'est pas rare d'y trouver des petits bestioles où des gros vers de terre, signe d'un sol bien vivant. (ISABELLE MORAND / KARINE SCHERZINGER / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pourquoi un slip blanc ?

Antoine Piérard, ingénieur agronomie environnement à l’ADEME : "Il faut que le tissu soit blanc pour éviter d’apporter des composés chimiques dans la terre. On essaye de donner de la nourriture saine aux organismes qui grouillent dans le sol. Et si le coton est bio, c'est encore mieux, évidemment."

Si vous n'avez pas de slip blanc, vous pouvez enterrer du lin, un morceau en coton de drap usé. L'intérêt du slip, c'est qu'il possède un élastique. Cette matière n'est pas organique, elle ne sera pas décomposée. On la récupère donc facilement et l'observation de la dégradation du tissu est facilitée. Antoine Piérard, ingénieur agronome

Enterrée dans une terre compressée et sèche, peu de dégradation sur la culotte au milieu. Dans la terre d'un massif cultivé, la dégradation est quasi complète. (ISABELLE MORAND / KARINE SCHERZINGER / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Détérioration partielle ou complète

L'opération "Plante ton slip" a été lancée en 2016 par des agriculteurs canadiens. Des dizaines d’agriculteurs français y ont déjà participé. Ils ont ainsi pu comparer leurs pratiques, et travailler à une meilleure protection des sols.

Ce test a également été réalisé, à plusieurs reprises, par les élèves du Lycée franco-allemand de Freibourg im Breisgau, qui fait partie du réseau des établissements français à l’étranger.

Karine Scherzinger, professeur de biologie, a planté des culottes avec ses élèves de seconde et de première : "Dans notre petit espace vert, au bout de deux mois, nous avons pu observer une détérioration complète. Dans un autre endroit beaucoup plus caillouteux, à côté d’un nouveau bâtiment où la terre avait vraiment été compressée, nous avons constaté une dégradation partielle de notre culotte."

Quand la sécheresse tue la vie

Les élèves de Karine ont pu également observer les conséquences de la sécheresse sévère du printemps 2020. Le résultat a été un choc pour tous les participants à l'expérience :

En avril 2020, il n'est pas tombé une goutte d'eau pendant un mois. La terre était incroyablement sèche. Nos culottes, au bout de deux, mois n'étaient pas du tout dégradées. Nous n'avions pas idée qu'un épisode de sécheresse pouvait avoir ce genre d'impact sur la vie du sol. Karine Scherzinger, professeur de biologie

Une carte interactive

Pour suivre ou participer à cette opération plante ton slip, l’Ademe a mis en place une carte interactive. Consultez là ICI !