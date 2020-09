Jardin. Les vergers écoresponsables, à visiter ce week-end en famille

Sans les vergers écoresponsables, les pommes sont récoltées à la main (Isabelle Morand / VERGERS ECORESPONSABLES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les vergers écoresponsables sont au nombre de 1400 en France. On y cultive des pommiers et des poiriers en respectant une charte. Parmi les règles à observer figurent notamment la garantie de la traçabilité, la récolte à la main, la priorité donnée à la lutte biologique et à la préservation de la biodiversité.

Comment savoir si vous achetez un produit issu de ces vergers ? Les fruits portent tout simplement une étiquette et un label. On y voit une pomme et l’inscription "Verger écoresponsable".

Ce week-end, les enfants pourront goûter des pommes et des poires dans les vergers écoresponsables. (ISABELLE MORAND / VERGERS ECORESPONSABLES / RADIO FRANCE FRANCE INFO)

Des goûts à découvrir

Ce week-end et le suivant, des vergers ouvrent leurs portes au public. Ces journées sont l’occasion de mieux connaître le travail des pomiculteurs mais aussi de découvrir en famille qu’une pomme peut en cacher une autre.

Josselin Saint-Raymond est directeur de l’Association Nationale Pommes Poires : "On a des parents qui viennent avec leurs enfants. Ils nous disent que leur enfant n'aime pas les pommes. Les parents achètent en fait toujours la même variété, la variété qu’ils connaissent. Si au marché, dans votre magasin, vous voyez une pomme que vous ne connaissez pas, soyez curieux ! Achetez-en ne serait-ce qu’une seule pour la découvrir et la faire découvrir aux enfants. Vous verrez qu'il existe une multitude de goûts dans la pomme ou la poire."

À croquer avec la peau

Les pommes et les poires nées dans les vergers écoresponsables peuvent être dégustées avec leur peau, il suffit de les passer sous l’eau.

Les goûter peut vous donner l’envie d’en planter dans votre jardin, même petit, et même en ville. Les catalogues proposent de nombreuses variétés cultivées en bio. On y trouve des valeurs sûres comme la 'Belchard' ou la 'Reine des reinettes' du côté des pommes, la 'Conférence' ou la 'William' du côté des poires.

Des nouvelles pommes étonnantes

De nouvelles variétés de pommes réunissent qualité gustatives et bonne résistance aux maladies. C’est le cas de 'Lollipop', 'Choupette' ou 'Legend'. Et les obtenteurs travaillent aujourd'hui sur des variétés aux goûts parfois surprenants.

"Quand on va chez un obtenteur, il a souvent plusieurs dizaines de milliers d’hybrides en observation. Chaque pépin a un patrimoine génétique particulier, qui donne des fruits aux arômes étonnants et aux saveurs particulières. Et je peux vous garantir qu’on a une diversité de goûts extraordinaire !

On peut avoir des goûts de fruits exotiques ; d'autres variétés expriment des arômes d’agrume. Notre difficulté, c'est de savoir si le consommateur est prêt à être surpris à ce point... Moi, il m’a été donné l’occasion de goûter une pomme qui avait des arômes de banane très prononcés, c’est surprenant. Malheureusement, cette variété-là produisait peu, et elle n’a pas été retenue pour la production. Vous avez aussi aujourd'hui des variétés à chair rouge ou orangée qui ont des arômes impressionnants. La variété génétique est infinie, et le talent des obtenteurs fait qu’on n’est pas au bout de nos surprises..."

Il existent 1400 "Vergers écoresponsables" en France. (ISABELLE MORAND / VERGERS ECORESPONSABLES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Opération vergers ouverts

Les vergers écoresponsables ouverts ce week-end proposent un panel d’activité qui va de la libre cueillette aux dégustations de fruits et de jus en passant par des rencontres avec des apiculteurs. Vous pourrez trouver la liste de tous les vergers écoresponsables sur le site lapomme.org.

Week end du 26 et 27 septembre

- EARL de Chantegrolle, Clerfeuille, 86250 Charroux.

-Verger de Loïc Kammerer, Le Burguet, 87500 Coussac-Bonneval.

- Le Verger de l'Arly, Croisement de la rue du château de Vindey et de la rue Pitarbourg, 51120 Saudoy.

-EARL Desnoues, La Marchandière, 79130 Allonne.

-Les Vergers de Dampleux (ouverture seulement le samedi 26), 11 rue Valère Bouchain, 02600 Dampleux.

- EARL Rinaudo, 463 chemin de Lestanet, 82000 Montauban.

- SCEA Domaine des Albarèdes, 1061 avenue des Albarèdes, 82000 Montauban.

-EARL du Doux Versant, Verger Terroir du Nord, 13 Vlaemynck Straete, 59284 Pitgam.

Week-end des 3 et 4 octobre

-Les Vergers Jacques Timmerman, Le Léard, 72300 Vion (ouverture seulement le dimanche 4).

- Domaine de Capou, 1915 Route de Bordeaux, 82000 Montauban.

-Verger du Franc Picard, Rue Montgreux, 80120 Vron.

-SCA Mas de Mourgues, 34590 Marsillargues (ouvert seulement le samedi 3).

-Vergers Tissot, 23 route des Plantations, Mezier, 74350 Copponex (ouvert seulement le dimanche 4).