Jardin. Les plantes aromatiques sur la terrasse ou le balcon

Plantes aromatiques au séchage. (EKATERINABORNER ROOM RF / FOTOLIA)

Lydie qui demeure à Belleville à Paris me demande : "Faut-il couper régulièrement les plantes aromatiques cultivées sur le balcon, pour optimiser leur production ?"

En effet Lydie, une récolte régulière favorise la croissance des plantes, en libérant leur énergie. Cueillez régulièrement vos plantes aromatiques, mais il faut savoir que des coupes trop drastiques ou des cueillettes trop précoces peuvent nuire à leur bon développement ou à leur repousse.

Les bonnes herbes que les jardiniers nomment "les simples" ne sont pas toutes identiques et chacune nécessite une taille et une récolte particulière.

Travaillez avec une paire de ciseaux fin

Ils donneront plus de précision à vos gestes. Pour le romarin, le thym, la sarriette ou l'origan, qui ont une structure ligneuse, une petite coupe stimule la repousse et une coupe plus drastique s'impose avant le printemps.

Pour le persil, le cerfeuil, la coriandre, l'arroche, le fenouil rustique ou le céleri vivace, coupez une à une les feuilles de la périphérie.

Pour le basilic, la sauge et la menthe, sectionnez au niveau de l'avant dernier bouquet de feuilles. Pour la ciboule, la cive ou la ciboulette, coupez au ras du sol et supprimez impérativement les fleurs.

Une meilleure régénération et une meilleure production

En règle générale, la coupe permet à la plante de se régénérer et de produire plus. Pour les herbes aromatiques vivaces, cultivées en pot ou en jardinière, il est bon parfois de les couper à ras, à l'automne, pour favoriser leur repousse au printemps. Certaines fleurs aromatiques comme la bourrache, le souci ou la capucine doivent être prélevées régulièrement avant la montée à graines, pour une bonne remontée florale.



Un dernier conseil : toutes les plantes aromatiques n'exigent pas le même substrat et le même entretien, il faudra impérativement les cultiver dans des contenants séparés les uns des autres.