Jardin. Les plantations à mi-ombre

Hostas (EDUCATION IMAGES / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

René m'écrit de Ronchin dans le Nord. "En jardinerie, on me conseille de planter mes hostas à mi-ombre. Que signifie mi-ombre ?"

Les hostas n'aiment pas le plein soleil

René, les hostas nommés aussi funkias, sont des plantes rustiques à feuillage décoratif, ils aiment les terres légères et craignent effectivement le plein soleil. Les couleurs de leurs feuillages panachés sont plus vives et plus marquées lorsque les plantes sont cultivées à mi-ombre.

La mi-ombre est une notion de jardinier un peu floue mais très utile. Et pourquoi ne pas dire mi-soleil ? En fait "soleil partiel" serait plus juste. Car un jardin totalement ombragé en permanence n'existe pas. Tout simplement parce que les plantes ont besoin de lumière et du soleil pour pousser.

Une exposition mi-ombragée peut être considérée comme idéale

Un grand nombre de plantes apprécient une exposition mi-ombragée, car elle leur permet d'assurer la photo synthèse, tout en évitant la brûlure des rayons directs du soleil. Cette situation demande moins d'arrosage. L'évaporation y est moindre !

L'emplacement mi-ombre idéal est encore le sous-bois, le massif d'arbustes, la haie bocagère ainsi que la base des murs ou des batiments situés est/nord-est. La pose d'ombrières en toile, de caillebotis, d'une haie d'osiers tressés ou de bambous peut faire l'affaire. Il faut savoir que les régions situées dans la moitié nord de la France se trouvent une grande partie de l'année exposées à un soleil voilé.

Un dernier conseil : les escargots et les limaces sont très friands des hostas et de la situation mi-ombre. Prenez vos précautions : en introduisant préventivement un hellicide bio aux pieds des touffes.

Vous aurez bientôt la main verte !

Vient de paraître Un jardin pour les nuls, 2e édition, mise à jour par Patrick Mioulane, jardinier de formation et journaliste expert bien connu des auditeurs et des téléspectateurs. Plantez et décorez votre espace vert pour définir le jardin de vos rêves. 24,95 euros dans toutes les librairies et le rayon livres des jardineries.