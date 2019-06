Jardin. Les hémérocalles, des plantes robustes

Dans le jardin de Guénolé Savina (Le jardin Kériel, en Bretagne), une belle association d'hémérocalles et de géraniums vivaces. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

L’hémerocalle est une plante vivace, inratable, increvable, une plante parfaite, surtout si vous débutez au jardin. Son nom lui vient du grec "hemera" qui signifie jour et "kalos", beau. L’hémérocalle est donc une belle d’un jour ou un lis d’un jour. Chaque fleur est en effet éphémère mais il n’est pas rare d’en avoir 10 ou 15 sur un même pied en même temps, ça compense !

Une diversité impressionnante

Vous pouvez la planter encore maintenant ou alors à l’automne. Une fois bien installée, cette plante est là pour très longtemps. Vous pourrez la diviser facilement au bout de 5 ans et la replanter ailleurs au jardin. Elle préfère pousser au soleil, dans un sol neutre.

Guénolé Savina est un passionné d’hémérocalles. Il est le papa d’une cinquantaine de nouvelles variétés absolument ravissantes. Il travaille sur la couleur des fleurs mais également sur leurs formes très diverses :

"Il existe des formes de fleurs et des tailles de fleurs innombrables. Certaines fleurs mesurent 3 cm de diamètre, d'autres 25 cm. Les pétales sont plus ou moins longs. La forme est ouverte, ronde, frisottée, très ourlée ou double."

Guénolé Savina et 'Golden Zebra", une variété peu courante d'hémérocalle à feuillage panaché. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Une plante comestible

Les hémérocalles sont des plantes originaires d’Asie où elles poussent dans des milieux ouverts, dans des prairies, des clairières. Chez nous, vous pouvez installer les plus petites en bordures et les autres dans les massifs.

Sans oublier le potager car, comme l’explique Guénolé, dans l’hémérocalle tout se mange :

"Les boutons ont un goût de petit pois. On peut les ajouter à des salades ou les cuire en fricassée. Le pétale se mange cru. La fleur épanouie est aqueuse, pleine d'eau, donc on va la croquer comme une crudité. Les racines sont assez charnues et contiennent une espèce de fécule qui peut constituer la base de préparations sans gluten, par exemple. Elle peut servir à préparer des gâteaux type "carrot cake", les gâteaux de racines très à la mode dans les pays anglo-saxons."

Mariage facile

Les hémérocalles se marient avec bon nombre d’autres plantes vivaces et avec des graminées. Essayez-les aussi devant des bambous, non loin d’un érable japonais ou mélangées à des géraniums, le contraste sera toujours saisissant.

Merci à Guénolé Savina. Ses obtentions portent souvent des noms bretons (comme l'hémérocalle 'Breizh Aman', ce qui signifie beurre breton, si vous n'êtes pas... bretonnant ). Vous pouvez découvrir ses créations sur le site Hémérocalles de la Pointe.