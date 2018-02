Jardin. Le gunnera

(KRYSSIA CAMPOS / MOMENT OPEN)

Stéphane m'écrit de Noailles dans l'Oise. "J'ai découvert cet été dans un jardin labélisé 'jardin remarquable', une plante à larges feuilles qui ressemble à une rhubarbe géante. La propriétaire l'a nommée gunnera. Cette plante est-elle facile à cultiver ?"

Le gunnera à larges feuilles est une plante vivace

Elle est presque rustique dans nos régions et possède une souche volumineuse. Les feuilles amples ont parfois un aspect gigantesque, pouvant atteindre de 60cm à 2m60 de diamètre, pour l'espèce manicata.

Le gunnera aime les lieux abrités, voire demi-ombrés, les sols frais, profonds, riches et bien meubles, avec un drainage épais. Ce sont de superbes plantes à installer au bord d'un bassin ou d'un cours d'eau. En hiver, je vous conseille de protéger la base des plantes avec un bon paillage de feuilles sèches ou de déchets de taille issus du rabattage des souches.

Attention, le gunnera est très sensible aux engrais organiques

Il ne supporte pas les excès d'azote. On peut se procurer dans les fêtes des plantes d'automne et parfois de printemps ou dans certaines jardineries, des oeilletons vendus en godets. De nombreux pépiniéristes possèdent dans leur catalogue trois ou quatre espèces différentes de gunnera, originaires du Chili ou du Brésil.



Cette plante originale est idéale pour garnir les bosquets humides. Elle peut devenir envahissante. Je lui reprocherais cependant d'être l'hiver en période de repos assez inesthétique par ses souches dégarnies. Les gunnera à larges feuilles peuvent être multipliés au printemps par bouturage des bourgeons feuillus à la base. Attention, les gunnera peuvent être sensibles aux attaques printanières des limaces et des escargots. Le dépôt préventif d'un hellicide bio en début de saison sur les jeunes plantations est recommandé.



"La Nature, le Jardin et l'Homme" à Sens le 8 février

Ces dernières années, certains jardiniers préfèrent donner à leur jardin une vision champêtre et un rôle écologique. Aujourd'hui, le jardin d'agrément est devenu une pièce à vivre. Asservir la nature, la domestiquer, la transformer, la comprendre, la respecter, la protéger...Où en sommes-nous ?



La société nationale d'horticulture de France et la société horticole de Sens vous invitent ce jeudi 8 février à une journée de conférences et d'échanges sur le thème "La Nature, le Jardin et l'Homme", préserver et innover, de 8h à 16h, salle des fêtes, rue Binet à Sens.

Informations et inscriptions ici.