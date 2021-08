Jardin. Le Jardin pour la Terre, à découvrir dans le Puy-de-Dôme

Le Jardin pour la Terre vu du ciel. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE)

Le Jardin pour la Terre est une pépite à découvrir dans le Puy-de-Dôme. La petite commune d’Arlanc, dans le parc naturel régional Livradois-Forez, cache en effet un jardin vraiment pas comme les autres puisqu’il s’agit d’un jardin dessiné en forme de carte du monde.

À l'origine du projet ,l’architecte paysagiste Laurence Medioni qui a eu cette idée en 1993. À l’époque, Baptiste Souche, le maire d’Arlanc, cherche un projet touristique pour sa commune. En 1997, le Jardin pour la Terre ouvre ses portes.

Le voyage des plantes

En grimpant sur un belvédère, on découvre les six hectares du jardin et tous les éléments qui le composent. "Les pelouses représentent les mers, les océans ; les parties plantées ont la forme des continents. Sur chaque continent, nous avons planté les végétaux d'origine qui ont été acclimatés en Europe. Cela nous permet de raconter le voyage des hommes, celui des plantes et les interactions entre ces voyages." confie Catherine Miallet, la responsable de ce jardin.

À Arlanc, la tomate pousse donc en Amérique du Sud, son continent d’origine, le géranium en Afrique, le bouleau en Amérique du Nord.

Au Jardin pour la Terre, les mers et les océans sont symbolisés par des espaces engazonnés. Pas besoin de nager pour gagner un continent. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Priorité à l'éducation et à la transmission

La plupart des 700 espèces de plantes sont identifiées pour aider à la découverte des végétaux. Depuis son ouverture, le jardin a évidemment évolué. Aujourd’hui l’accent est mis sur l’éducation, l’environnement, la protection de la nature et l’apprentissage du jardin biologique. Le Jardin pour la Terre reçoit de nombreux enfants pour des sorties scolaires.

Le jardin accueille de nombreuses sorties scolaires et propose plusieurs animations notamment un parcours sensoriel. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Choisissez votre formule de visite

Si vous souhaitez visiter ce jardin cet été en famille, vous aurez le choix de la formule: "Vous pouvez arpenter le jardin librement. Nous remettons aux visiteurs un petit plan du jardin pour que chacun puisse faire le tour du monde en 80 minutes. Il n'y a pas de chemin préétabli. Chacun va au gré de ses envies et selon où ses yeux le guident. Nous avons également des visites accompagnées pour les familles. Notre animatrice, Stéphanie, met en place aussi des animations qui s'inspirent du programme scolaire mais sont adaptés à tous les visiteurs." souligne Catherine Miallet.

Le Jardin pour la terre, à Arlanc, propose des apéros-concerts tous les jeudis soir en saison. Il sera ouvert les 18 et 19 septembre pour les Journées du Patrimoine. N’hésitez pas à y aller avec vos enfants, c’est un jardin qu’ils adorent.

Le Jardin pour la Terre, Terre Neyre, 63220 Arlanc. 04 73 95 00 71.