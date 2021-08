Jardin. Le jardin du Bois-Marquis, un paradis pour les amoureux des arbres

À l'automne, les feuillages flamboient : copalmes d'Amérique (Liquidambar rotundifolia et L. 'Andrew Hanson'). Contraste garanti avec le sapin bleu du Colorado (Picea pungens). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Partons à Vernioz en Isère, à la découverte du Bois Marquis. Il s'agit d'un lieu incontournable si vous aimez les arbres ou simplement vous balader dans un superbe cadre. Le Bois Marquis est un jardin ouvert à tous, 7 jours sur 7, gratuitement.

Souvenirs d'enfance

Le Bois Marquis est l’œuvre d’un seul homme passionné et attachant : Christian Peyron. Un amoureux depuis toujours des grands espaces verts : "Depuis l'enfance, je suis attiré par la forêt. Le Petit Chaperon rouge, les grands champignons, Bambi, ça m'a toujours fait rêver."

Pommier d'ornement. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Quand un livre change une vie...

Pendant de longues années, Christian Peyron a vu les arbres uniquement comme source de profit. Normal : il a repris l’entreprise d’exploitation forestière de ses parents. Mais quand il passe la trentaine, tout change. Un jour, son épouse lui donne à lire le guide Truffaut : "Elle me donne le gros Truffaut, une encyclopédie qui parlait des plantes annuelles, des bisannuelles, du potager, des arbres. C'était au mois de février et j'ai eu une révélation... Je me souviens avoir vu des photos de liquidambar, je ne savais qu'une telle beauté existait... Ma femme ne me reconnaissait plus ! Je lisais le Truffaut comme la Bible ! Nous avons commencé à visiter des jardins un peu partout et je me suis mis à planter autour de la maison. En l'espace de cinq mois, je suis devenu un boulimique de plantes et de jardin".

Des centaines d'arbres plantés

S’ouvre alors la grande aventure du Bois Marquis. Les plantations autour de la maison sont suivies d’achats, d’abord d'un terrain dans le prolongement puis, en 1991, de 11 hectares de prés.

Christian Peyron plante alors des centaines d’arbres, des érables à peau de serpent, des chênes rouges d’Amérique, des conifères, des liquidambars, des cornouillers fluo, des cornouillers sanguins... et beaucoup de bouleaux : "J'appelle cela ma boulotteraie ou mon Betularium ! J'ai d'abord planté beaucoup de bouleaux blancs car, à l'époque, on n'en connaissait pas beaucoup d'autres ! Je suis ravi de les avoir planté à l'entrée du terrain. Ils signent l'entrée du jardin. Et sur une autre parcelle, j'en ai planté beaucoup d'autres très différents.

Je compare leurs écorces, observe leur évolution... Je plante les nouveautés. Il m'en manque encore un : Betula gymnoterminalis. Ce bouleau exceptionnel, j'ai failli l'avoir. L'an dernier, on m'en a expédié un tout bébé de Normandie... Il est arrivé cassé. Je ne désespère pas, je l'aurai aussi un jour celui-là."

Bouleaux blancs, érables à peau de serpent, érables cannelle accueillent les visiteurs. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les feux de l'automne

À l’automne, le jardin du Bois Marquis s’embrase grâce aux feuillages colorés des liquidambars et des érables.

Quand les feuilles sont tombées, l’hiver transforme les troncs et ramures en sculptures. Il dévoile la beauté des écorces et tout l’amour de Christian Peyron pour les arbres.

À noter sur votre agenda

Le Jardin du Bois Marquis accueillera sa deuxième Fête des plantes les 16 et 17 octobre.