Jardin. La piéride du chou, un joli papillon dévastateur

La piéride du chou a un vol rapide et puissant (SHENE / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

La piéride du chou est un très joli papillon aux ailes blanches tachetées de noir qu’il relève complètement au repos. Ce papillon qui apparaît généralement dans nos jardins de fin mai à début juillet selon les régions, a un vol gracieux et vif, apprécié par les enfants.

Attention, c’est un redoutable ravageur du potager

Les femelles viennent pondre en début d’été sur la surface intérieure des feuilles de choux. Si vous retournez les feuilles, vous découvrirez bien serrés les uns contre les autres des œufs jaunes. Dès que vous les repérez, écrasez-les à la main !

Si le temps est favorable, une dizaine de jours après la ponte, les œufs éclosent. Les chenilles finement velues, de couleur grise, tachetées de petit points jaunes et verts, peuvent atteindre 5 cm de long au cours de leur vie qui dure un bon mois. Ces chenilles font une énorme consommation de feuilles de choux, ne laissant finalement que le squelette des grosses nervures.

Le bacille de Thuringe, dit BT, les élimine sans toucher aux autres insectes

Heureusement pour le jardinier, ces chenilles ont de nombreux prédateurs parmi les insectes auxiliaires et sont détruites par le bacille de Thuringe, dit BT, qui est un insecticide utilisable en jardinage biologique. Ingérée par la chenille, cette bactérie libère une toxine dans l’intestin. Elle ne peut plus s’alimenter et meurt. L’avantage de ce produit de ce BT est de ne cibler que le ravageur. Il épargne les auxiliaires.

Privilégiez la prévention

Posez des voiles non-tissés (anti-insectes) sur les cultures pendant toute la belle saison. Ces voiles très fins empêchent la ponte, à condition de ne pas toucher les feuilles du chou. Des pulvérisations régulières le soir d’une infusion d’absinthe, employée pure, semblent efficaces comme répulsif anti-piéride du chou.

Reconnaître et maîtriser les maladies et ravageurs des fruitiers

Vient de paraître aux éditions Ulmer : Soigner BIO tous les fruitiers, les conseils de culture pour prévenir les maladies. Petit ouvrage pratique. 7,90 euros dans toutes les librairies et l’espace livres des jardineries.