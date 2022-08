Jardin. L'Angleterre des jardins

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand

Francis Peeters et Guy Vandersande nous emmènent à la découverte de 50 jardins anglais, de l'époque Tudor aux jardins d'aujourd'hui... et de demain.

Direction l'Angleterre, le pays des jardins et des jardiniers. Ce sont les Anglais qui ont inventé les jardins de cottage et les mixed borders, autrement dit les grandes plates-bandes où se mélangent des plantes vivaces, des rosiers, des petits arbustes, des annuelles, le tout planté bien serré.

Guy Vandersande et Francis Peeters, auteurs de "L'Angleterre des jardins". (ISABELLE MORAND / ULMER / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L'extraordinaire jardin de Beth Chatto

L’Angleterre se conjugue aussi en immenses jardins entourant des châteaux et des manoirs où se mêlent le style anglais, le classicisme français et quelques influences italiennes.

Francis Peeters et Guy Vandersande ont consacré un livre à cette Angleterre des jardins. Ils en ont visités une cinquantaine mais Francis a une préférence pour le jardin de Beth Chatto à Colchester : "Beth Chatto a une place à part dans l'histoire des jardins anglais. Elle a su comprendre les plantes avant de comprendre le jardin, et elle s'est servie de la personnalité des végétaux pour concevoir son jardin. On y trouve des zones humides mais également – et surtout – un incroyable jardin sec aménagé sur un parking dans des conditions vraiment défavorables", décrit Francis Peeters.

"Réussir un jardin, c'est mettre la bonne plante au bon endroit" Beth Chatto (1923-2018)

Vita Sackville-West, poétesse et jardinière de génie

Cette année, les amoureux des jardins anglais peuvent aussi avoir une pensée pour Vita Sackville West, la conceptrice d’un autre jardin extraordinaire, celui de Sissinghurst, dans le comté du Kent. Vita – disparue en 1962 – était poétesse, aristocrate fantasque, créatrice d’un jardin blanc encore considéré comme un modèle aujourd’hui’hui.

"Le Jardin blanc de Vita Sackwille-West est une référence pour les passionnés de jardin. Car créer un jardin blanc n'est pas si simple que cela ! Il ne suffit pas d'installer des plantes blanches pour donner lieu à un aménagement féérique. Il faut l'accompagner de structures pour créer un tout", souligne Francis Peeters.

"Vita a créé Sissinghurst avec son mari, Harold Nicolson, il ne faut pas l'oublier, rappelle-t-il, même si la personnalité fantasque et la vie dingue de son épouse l'ont fait passer au second plan. Ce jardin modèle est né d'un travail en commun. À lui, le canevas, un jardin clos de murs, des parterres bien tracés. À elle, l'exubérance et une grande fantaisie dans la façon d'utiliser les plantes".

Dans les jardins de Bressingham. (ISABELLE MORAND / ULMER / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les jardins anglais de demain

Les deux auteurs ont également visité des jardins qui relèvent les défis posés par le changement climatique. Ici, on mise sur les graminées et les prairies fleuries. Ailleurs, on met en avant les plantes grasses et succulentes. Les jardins anglais doivent s’adapter... eux aussi.

"L'Angleterre des jardins", de Francis Peeters et Guy Vandersande, 256 pages, 30 €. Éditions Ulmer.