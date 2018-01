Jardin. L'angélique officinale appréciée pour ses pétioles, tiges et graines

(FLOWERPHOTOS / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

L'angélique, plante emblématique de la ville de Niort

Surtout cultivée dans les zones humides du Poitou-Charentes, l'angélique est de retour dans nos potagers et dans les massifs paysagers estivaux, pour son port esthétique très graphique. Cette plante bisannuelle de la famille des ombellifères peut atteindre deux mètres de hauteur. Ces fleurs ressemblent à de grandes fleurs de carottes. Originaire de l'Europe du Nord, elle est très facile de culture, même pour les jardiniers débutants. Elle aime les terres fraîches, les sols propres et riches en humus et en compost.



Le semis peut se faire en place, en septembre, dès la récolte des graines, ou en mars, après avoir conservé les graines durant l'hiver, à l'abri de la lumière dans du sable de rivière. On peut également se procurer de jeunes plants en pot, dans les fêtes des plantes de printemps auprès des pépiniéristes-maraîchers, spécialisés dans les aromatiques.

La première année de culture, la plante doit bien se développer et ne pas fleurir. La deuxième année, on récolte les pétioles bien développés. Autrefois, dans la région niortaise, on consommait les racines cuites ou crues, mais cette plante est surtout cultivée pour ses propriétés aromatiques et parfois médicinales.

Infusion, pâtisserie, liqueur d'angélique

Les feuilles fraîches et les racines séchées en macération dans du vin et les fructifications en infusion sont employées dans la pharmacopée traditionnelle, comme tonique antispasmodique, contre les digestions difficiles et l'anxiété. Les confiseurs se servent de la tige et des pétioles confits pour décorer les gâteaux d'un succulent vert brillant. Les graines entrent dans la préparation d'une liqueur stimulante et digestive : le ratafia d'angélique, à conserver avec modération.



Attention à ne pas confondre l'angélique des jardins ou angélique de Niort avec l'angélique sauvage ou angélique sylvestre qui est une plante vivace pouvant atteindre elle aussi deux mètres de hauteur et qui pousse à l'état sauvage dans les prairies marécageuses de l'Hexagone. Cette plante n'a aucun intérêt condimentaire et pourrait même provoquer en cas d'ingestion, quelques désagréments intestinaux...