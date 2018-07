Jardin. L'acanthe, une plante ornementale aux vertus cicatrisantes

L'acanthe, une des espèces de cette plante majestueuse dans une réserve en Italie (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

Justine m'écrit des Hauts-de-Seine : "Ma grand-mère possède en Normandie une magnifique touffe d'acanthe. Je voudrais en planter un rejet dans mon jardin de Suresnes. À quelle époque peut-on faire cette opération ?

Justine, l'acanthe est une plante vivace très robuste, généralement d'une cinquantaine de centimètres de hauteur, elle peut atteindre 1m50 en terrain favorable. Ses feuilles luisantes, très découpées, d'un beau vert foncé et ses hampes florales panachées, rose violacé, brun et crème, sont du plus bel effet. La plante est connue pour ses feuilles ayant servi de motif d'ornement d'architecture.

L'acanthe était réputée dans l'Antiquité

Cette plante était réputée comme tonique et stimulante dans l'Antiquité sous le nom de patte d'ours. Les feuilles et les fleurs récupérées au début de l'été et les racines, récoltées à l'automne, sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle méditerranéenne pour cicatriser les plaies.

L'acanthe aime les terres riches et fraîches à exposition chaude et abritée

La transplantation doit se faire en période de repos, après floraison dès la Toussaint, jusqu'en mars, hors périodes de gel. Attention certaines acanthes peuvent avoir feuillage épineux. Plantez en place rapidement après la division de souche. Arrosez copieusement. Les rejets racines peuvent être conservés et transportés avec un peu de terre dans du papier journal humide.

Le saviez-vous ?

La culture de l'acanthe est facile, par semis de ses grosses graines noires, en mars-avril, à l'abri, ou de mai à juillet en pleine terre du jardin.