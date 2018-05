Jardin. L'abricot-prune

Une variété hybride, l'abricot-prune, au double goût savoureux. (MAXPPP)

Guillaume m’écrit d’Ecully dans la région lyonnaise : "On m’a offert il y a bientôt trois ans un abricot-prune que j’ai planté dans mon jardin dans un endroit bien ensoleillé. Il semble sain, il est très beau, mais je n’ai pas encore eu le bonheur de déguster ses fruits ! Et pourtant il fleurit bien au printemps"…

La saveur de deux fruits

Guillaume, sont vendus sous le nom d’abricot-prune diverses variétés d’arbres fruitiers issues du croisement entre l’abricotier et le prunier. Ce croisement unit la saveur de ces deux fruits. L’abricot-prune est un fruit à l’épiderme bleu noir de la taille d’une grosse prune et à la chair mâtinée de rouge sanguin. On devrait la récolter en juin-juillet, selon les régions.

Chaleur et printemps sec pour l'abricot-prune

Cet hybride est auto fertile. Dans votre région, la floraison souvent précoce est handicapée par les gelées tardives. En règle générale, l’abricot-prune aime la chaleur et préfère les climats méridionaux, à printemps secs. Il prospère en toute terre saine, même calcaire et redoute les sols humides ou argileux et compacts.

Parfois les fleurs peuvent être agressées par la moniliose qui dessèche les boutons floraux. Un traitement préventif à la bouillie bordelaise lors du gonflement des bourgeons ou lors de la chute des pétales peut s’avérer efficace contre cette maladie.

Jeunes pousses ou jeunes feuilles à croquer dans la revue Jardins de France

L’excellente revue trimestrielle Jardins de France vous propose ce printemps un numéro spécial : Jeunes pousses ou jeunes feuilles à croquer.

Du jardin à l’assiette, salades, jeunes pousses et graines germées profitent des idées de gastronomie nature. Nous pouvons facilement faire germer, pousser, récolter, y compris dans la nature, et consommer, à condition de respecter quelques règles.



Revue disponible chez l’éditeur SNHF,

société nationale d’horticulture de France,

84 rue de Grenelle

75007 Paris.